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Рецепты тибетской медицины
Продукты питания в тибетском толковании.
Курица - придает физическую силу.
Клюква - помогает при гастрите ( при пониженной кислотности).
Петрушка - способствует свертыванию крови, рекомендуется при заболевании крови. Принимать круглый год.
Черноплодная рябина - содержит много йода, рекомендуется при склерозе и наличии зоба - 1 кг рябины, 2 кг сахара. Принимать по чайной ложке 3 раза в день.
Маска из сырого яйца (желтка) - разглаживает сухую шелушащуюся кожу, устраняет прыщи и морщины.
Огуречный сок - освежает кожу, полезно протирать лицо ломтиком с утра.
Стакан молока или кефира - помогает сохранять свежую и упругую кожу.
Витамин А - витамин красоты, при его нехватке волосы и ногти утрачивают блеск, ломаются, кожа шелушится, приобретает серовато-землистый цвет, становится сухой, по утрам в уголках глаз собирается беловатое вещество. Продукты, в которых содержится витамин А: рыбий жир, печень, сливочное масло, сметана, молоко, яичный желток, петрушка, помидоры, морковь, зеленый горошек, шпинат, салаты.
Крапива (собирать в момент цветения) - 1 столовая ложка сушеной крапивы заливается 200 г кипятка (обязательно в эмалированной посуде). Завернуть в теплое одеяло, процедить и принимать по 1 столовой ложке 3 раза в день при климаксе и различных кровотечениях.
Лопух обыкновенный - (собирается в начале августа, корни сушат) - 100 г сухих корней замочить в теплой воде (кипяченой), когда обмякнут, очистить, натереть на терке кашицу, залить 0,5 литра крутого кипятка и подержать на слабом огне 15 минут, не давать кипеть. Остудить, процедить и принимать 4 раза в день по 1 столовой ложке за 15-20 минут до еды в течение месяца при хроническом ревматизме и подагре.
Алоэ - листья брать только толстые (в тонких нет целебных свойств). 100 г сока смешать со 100 г меда. Принимать по чайной ложке 3 раза в день за 15-20 минут до еды в течение 3-х недель. Нужно принимать при хронических запорах и гастрите.
Подорожник - 1 столовую ложку сушеного подорожника залить 15 мл крутого кипятка в эмалированной посуде. Завернуть в одеяло и дать настояться. Принимать по 1 столовой ложке 3 раза в день за 15-20 минут до еды при хроническом бронхите, катаре дыхательных путей, колите и язве желудка.
Шиповник с медом - 1 чайную ложку шиповника растолочь и залить 250 г крутого кипятка в эмалированной посуде, подержать на слабом огне 10 минут. Настоять 24 часа, завернув в теплое одеяло, процедить и добавить ложку меда. Принимать по 1 столовой ложке 3 раза в день перед едой за 15-20 минут. Повышает обмен веществ, полезен при истощении, малокровии, упадке сил, нарушении тканевого обмена. Принимать можно круглый год.
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