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"Разноцветная" диета по-восточному

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Разные цвета влияют на нас по-разному. КРАСНЫЙ и ЖЕЛТЫЙ согревают и стимулируют. БИРЮЗОВЫЙ, СИНИЙ и ФИОЛЕТОВЫЙ - охлаждают и успокаивают. ЗЕЛЕНЫЙ создает баланс и гармонию. Наша пища имеет аналогичный эффект.

Каждый цвет имеет свою частоту энергетических колебаний. А каждому органу нашего организма соответствует определенный цвет. Следуя "разноцветной" диете, вы будете получать все необходимые витамины и питательные вещества.

КРАСНЫЕ ПРОДУКТЫ (помидоры, малина, клубника, вишня и т.д.) наполняют нас энергией. Улучшается усвоение пищи и вывод токсинов из организма. Красный цвет стимулирует к достижению жизненных целей, придает мужества, силы и уверенности в себе. Вы можете избавиться от депрессии, добавив в рацион красные продукты. Красный цвет стимулирует надпочечные железы, незаменим для страдающих малокровием (анемией), нарушениями состава крови и для тех, кто всегда мерзнет.

ОРАНЖЕВЫЕ ПРОДУКТЫ (морковь, апельсины, облепиха, персики, абрикосы, дыни, оранжевые кабачки и тыквы) также наполняют энергией, укрепляют иммунную систему, улучшают циркуляцию крови и пищеварение. Оранжевый - согревающий цвет, излучающий радость и избавляющий от негативных эмоций. Он связан и с нашей сексуальностью, и с половыми органами. Оранжевый делает нас более общительными, оптимистичными и творческими людьми, рождает новые идеи. Он хорошо влияет на физическое и умственное развитие, положительно сказывается на пищеварительных органах.

ЖЕЛТЫЕ ПРОДУКТЫ (желтые слива и алыча, перцы и патиссоны, желтая малина, бананы, пшено) обеспечивают деятельность мозга, развивая мышление, поэтому очень важно включать их в рацион во время учебы. Благодаря очищающему свойству этот цвет улучшает состояние кожи. Он может помочь при заболеваниях, связанных с нервной системой.

ЗЕЛЕНЫЙ вносит покой, равновесие и гармонию в наши системы. Сильно влияет на сердце и артериальное давление, помогает успокоить нервы и улучшить работу легких, он приносит чувство новизны и свободы духа, помогает избавиться от стрессов, эмоционального напряжения и головных болей. Зеленых продуктов, в том числе овощей и фруктов, очень много, и все их желательно как можно чаще включать в свой рацион.

ФИОЛЕТОВЫЙ очень тесно связан с нашей интуицией и духовностью.

Фиолетовые продукты (баклажаны, свекла, синяя слива, темный виноград) улучшают мышление (созерцание) и духовную жизнь, усиливают и поддерживают центральную нервную систему и мозг, а также очень важны для психического здоровья. Это очень спокойный цвет. Он особенно важен в ночное время для расслабления разума и тела перед сном, незаменим для страдающих бессонницей.

КОРИЧНЕВЫЙ вносит ясность в нашу жизнь и реально позволяет нам лучше видеть. Коричневый отвечает за такие человеческие качества, как сострадание, осторожность и честность. Цвет "контролирует" щитовидную железу, влияет на умственные и физические способности, воздействует на зрение и слух. Увеличить потребление продуктов коричневого цвета (в частности, гречки, чая, кофе, какао и т.д.) следует при болезнях глаз, ушей, носа, а также кожи и легких.

Поскольку разные цвета по-разному влияют на нас, то лучше всего концентрироваться на определенном цвете в определенное время. Например, вечером и ночью успокаивающий и расслабляющий фиолетовый будет более уместен, чем возбуждающий красный. Освежающие зеленый и желтый просто идеальны для утра. Оранжевый и красный обеспечат вас необходимой энергией на целый день.

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