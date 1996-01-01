Как вылечить гастрит

Хочу поделиться очень эффективным средством для лечения гастрита с повышенной кислотностью - речь идет о картофельном соке, который рекомендуется пить натощак. Благодаря этому рецепту моя мама вылечила брата, который несколько лет страдал гасритом.

Итак, вымойте картофелину, очистите от кожуры, натрите на мелкой пласмассовой терке, выжмите сок, дайте отстояться крахмалу и слейте. Разведите 2 ст. ложки сока водой в соотношении 1:1. Через несколько дней после начала лечения количество сока увеличьте до 3 ст. ложек. Курс лечения - 2 недели. Проводите его 2 раза в год: весной и осенью.

Еще очень хороший эффект дает ежедневный прием желудочного сбора. Состоит он из 1 части цветков липы, 1 части льняного семени, 2 частей корня аира и 2 частей листьев мяты. Отвар, приготовленный из этой смеси, принимать по две трети стакана 3 раза в день за 30 минут до еды.

Марина Николаевна, г.Находка.

От редакции: прежде чем применять на практике советы наших читателей, обязательно проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Комментарий Виктора Ивлякова

- Наша читательница очень вовремя вспомнила о картофеле. Идет осень, и неизбежны обострения гастритов и язвы желудка. Картофельный сок как простое и эффективное средство в ближайшие дни и недели реально сможет помочь многим читателям. Белорусские фитотерапевты справедливо считают, что клубни картофеля обладают противовоспалительным, ранозаживляющим, мочегонным, спазмолитическим действием. Свежий сок картофеля, особенно розового, нейтрализует кислоты в желудочном соке, улучшает пищеварение и нормализует функцию кишечника. Крахмал картофеля оказывает обволакивающее, мягчительное и противовоспалительное действие на желудочно-кишечный тракт. Как лечебное средство наиболее эффективен сок картофеля. Его используют при воспалительных процессах в желудочно-кишечном тракте, особенно сопровождающихся повышенной кислотностью желудочного сока и запорами. По мере лечения картофельным соком исчезает изжога и отмечается значительное улучшение при язвенной болезни: исчезают болезненные симптомы - прекращаются сильные боли, тошнота, рвота, заживляются язвы. Картофель можно натереть не только на пластмассовой терке, но и на обычной, из нержавейки. Опасения , что металл уж слишком окисляет тот или иной продукт, сильно преувеличены. На мой взгляд, предложенная дозировка больше профилактическая, нежели лечебная. Обычно принимают по 50-150 мл сока 2 раза в день перед едой.

Достоинства картофельного сока на этом не заканчиваются. Можно упомянуть о том, что его пьют при головных болях. Рациональность этого объясняется тем, что в свежем картофельном соке содержится гипотензивно действующий ацетилхолин.

Что же касается многокомпонентной желудочной прописи, то растения дополняют друг друга, оказывая общее действие как при гастритах, так и при язве желудка и двенадцатиперстной кишки. Так, семена льна обладают обволакивающим, противовоспалительным, смягчающим свойствами. Горькие вещества, содержащиеся в корневище аира, воздействуя на окончания вкусовых рецепторов, рефлекторно увеличивают выделение желудочного сока. На содержание соляной кислоты в желудочном соке аир действует неоднозначно. Ряд исследователей отмечает повышение концентрации данного компонента, другие же утверждают, что аир уменьшает его содержание. С наличием эфирных масел связывают его бактериостатические и противовоспалительные свойства. Мята имеет желчегонный эффект - извлечения из листьев мяты в 9 раз повышают секрецию желчи. Одновременно, благодаря спазмолитическим и противомикробным свойствам мяты, происходит дезинфекция желчи и желчных путей, а также расслабление тонуса гладкой мускулатуры желчевыводящих путей. Цветки липы вместе с прицветными листьями в этом рецепте также совершенно не лишние. Так, водные извлечения из соцветий липы ускоряют процессы регенерации при язве желудка и двенадцатиперстной кишки.