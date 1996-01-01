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Современные врачи должны свободно ориентироваться в тысячах лекарств и предоставлять пациенту право выбора

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Дальневосточный международный конгресс "Доказательная медицина - основа современного здравоохранения" состоялся на минувшей неделе в Хабаровске. Он проводился уже в четвертый раз и на пять дней собрал вместе ведущих специалистов в белых халатах со всего региона, а также из Москвы и Санкт-Петербурга.

Этот конгресс прошел в рамках основных краевых мероприятий по подготовке и празднованию 67-й годовщины со дня образования Хабаровского края, а также в целях повышения квалификации врачей, провизоров, среднего медицинского персонала, улучшения качества оказания медицинской и лекарственной помощи населению края.

Конечно, медицинская конференция не получила такого широкого резонанса, как Дальневосточный экономический конгресс, однако людей здесь собралось ничуть не меньше - более полутора тысяч человек, которых едва вместил в себя конференц-зал второй краевой клинической больницы. Да и вопросы обсуждались очень важные и насущные. Медики знакомились с недавно появившимися лекарственными препаратами и с новинками законодательства, говорили о перспективах развития службы скорой помощи, обсуждали обстановку в различных сферах медицины и учились работать по-новому.

Вот, например, как утверждает профессор медицинских наук Галина ЧИЖОВА, именно доказательная медицина - сегодня основа современного здравоохранения, которая по сути перечеркивает все традиции. Лидирующие позиции сегодня отданы практическому врачу, который сумеет доказать свою правоту. "Мы уходим от того, когда врач был Богом и давал таблетку, от которой полегчает, - рассказала Галина Чижова. - Сегодня врач должен объяснить больному, для чего эта таблетка, какие могут быть побочные эффекты и сколько она стоит. Больной выбирает сам, а мы его информируем. Поэтому современному врачу и легко, и тяжело. Если раньше в его распоряжении был только пенициллин, то сейчас - более 20 тысяч лекарств, нужно найти наиболее эффективное".

По мнению светил из Москвы и Санкт-Петербурга, медицина на Дальнем Востоке сегодня развивается бешеными темпами и во многом не уступает столичной. Например, в Хабаровском центре материнства и детства используются те же технологии, что и в российском НИИ акушерства и перинатологии, не отстает от последних достижений науки и Хабаровский онкологический центр, где работают высококвалифицированные специалисты. Недостаточно развиты у нас пока что рентгенология и гематология. Поэтому специалисты в этих областях медицинской науки приехали на конгресс делиться опытом с нашими врачами.

А вообще, за четыре последних года профессиональную переподготовку прошли более 20 тысяч дальневосточных медиков. Благо, расходы на эти цели взял на себя краевой бюджет. По-видимому, недалек тот час, когда даже за сложнейшими операциями не надо будет ехать в Москву или за границу - можно будет спокойно довериться хабаровским специалистам.

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