Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Современные врачи должны свободно ориентироваться в тысячах лекарств и предоставлять пациенту право выбора
Дальневосточный международный конгресс "Доказательная медицина - основа современного здравоохранения" состоялся на минувшей неделе в Хабаровске. Он проводился уже в четвертый раз и на пять дней собрал вместе ведущих специалистов в белых халатах со всего региона, а также из Москвы и Санкт-Петербурга.
Этот конгресс прошел в рамках основных краевых мероприятий по подготовке и празднованию 67-й годовщины со дня образования Хабаровского края, а также в целях повышения квалификации врачей, провизоров, среднего медицинского персонала, улучшения качества оказания медицинской и лекарственной помощи населению края.
Конечно, медицинская конференция не получила такого широкого резонанса, как Дальневосточный экономический конгресс, однако людей здесь собралось ничуть не меньше - более полутора тысяч человек, которых едва вместил в себя конференц-зал второй краевой клинической больницы. Да и вопросы обсуждались очень важные и насущные. Медики знакомились с недавно появившимися лекарственными препаратами и с новинками законодательства, говорили о перспективах развития службы скорой помощи, обсуждали обстановку в различных сферах медицины и учились работать по-новому.
Вот, например, как утверждает профессор медицинских наук Галина ЧИЖОВА, именно доказательная медицина - сегодня основа современного здравоохранения, которая по сути перечеркивает все традиции. Лидирующие позиции сегодня отданы практическому врачу, который сумеет доказать свою правоту. "Мы уходим от того, когда врач был Богом и давал таблетку, от которой полегчает, - рассказала Галина Чижова. - Сегодня врач должен объяснить больному, для чего эта таблетка, какие могут быть побочные эффекты и сколько она стоит. Больной выбирает сам, а мы его информируем. Поэтому современному врачу и легко, и тяжело. Если раньше в его распоряжении был только пенициллин, то сейчас - более 20 тысяч лекарств, нужно найти наиболее эффективное".
По мнению светил из Москвы и Санкт-Петербурга, медицина на Дальнем Востоке сегодня развивается бешеными темпами и во многом не уступает столичной. Например, в Хабаровском центре материнства и детства используются те же технологии, что и в российском НИИ акушерства и перинатологии, не отстает от последних достижений науки и Хабаровский онкологический центр, где работают высококвалифицированные специалисты. Недостаточно развиты у нас пока что рентгенология и гематология. Поэтому специалисты в этих областях медицинской науки приехали на конгресс делиться опытом с нашими врачами.
А вообще, за четыре последних года профессиональную переподготовку прошли более 20 тысяч дальневосточных медиков. Благо, расходы на эти цели взял на себя краевой бюджет. По-видимому, недалек тот час, когда даже за сложнейшими операциями не надо будет ехать в Москву или за границу - можно будет спокойно довериться хабаровским специалистам.
Новости тематики
- Дальний Восток рассчитывает на телемедицину
- Как уберечься от инфекций
- На Дальнем Востоке школьница умерла прямо на перемене
- В Амурской области уволили медсестру за фотографию
- Благодаря процедуре ЭКО сотни семей в Приморье испытали радость рождения ребенка
- ПЭТ-препараты в Приморье будут возить самолетами
- Гранты "Сколково" дадут медицинским технологиям
- Что в тарелке у школьника
- Простуда грозит осложнениями
- Лучшая на Дальнем Востоке поликлиника находится в Хабаровске
Новости раздела
- Обнаружен новый вариант вируса клещевого энцефалита
- Три вируса гриппа "ходят" по Приморью
- Дальний Восток рассчитывает на телемедицину
- Медицинский центр ДВФУ приглашает приморцев на Всемирный день борьбы с инсультом
- Работодатели Дальнего Востока получат льготы за здоровье работников
- На Дальнем Востоке построят больницу с участием корейских инвесторов
- Квот на ЭКО стало больше
- Приморские врачи получили Бизнес-Премию
- Утренняя прогулка с врачом стала доброй традицией
- В детской больнице Приморья открылось обновленное урологическое отделение
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В коммунальных квитанциях появится новая строка
- Любую проверку бизнеса приказано заканчивать штрафами
- В приморских ТОРах творится невообразимое
- Во Владивостоке с легкой руки экс-мэра появится конкурент недостроенным пятизвездочным отелям
- Пассажирка рейса Москва - Владивосток дорого заплатит за задержку самолета
- Игорь Пушкарёв сообщил, что он будет делать после выхода на свободу
- Во Владивостоке издана книга Нелли Мизь о Покровском мемориальном парке
- "Спартак-Приморье" не взяли в элиту
- Центробанк положил глаз на депозиты граждан
- В Москве обокрали дочь дальневосточного губернатора