Барабан исцелят сердце, а скрипка - душу

Все мы слушаем музыку для собственного удовольствия, но, оказывается, ее звуки могут помочь людям при лечении тех или иных заболеваний.

О целебных свойствах музыки было известно издавна. Одним из тех, кто первым научно объяснил целебный эффект музыки, был... Пифагор, утверждавший, что музыка подчиняется высшему закону (математике) и вследствие этого восстанавливает в организме человека гармонию. Однажды Пифагору даже удалось с помощью музыки успокоить разгневанного мужа, в припадке ревности пытающегося сжечь дом, в то время как никто из родных не мог его остановить. А древнегреческий врач Гиппократ лечил музыкой бессонницу и эпилепсию.

В начале XX века известный психоневролог Владимир Михайлович Бехтерев начал изучать влияние музыки на организм человека. Ученый пришел к выводу, что музыка может избавлять от усталости и заряжать человека энергией, положительно влиять на систему кровообращения и дыхания. Академик Бехтерев считал, что матери недаром поют своим малышам. "Без колыбельной вообще невозможно полноценное развитие ребенка", - писал ученый.

В последнее время метод музыкотерапии (использование музыки для лечения больных с определенными психологическими или соматическими проблемами) получил широкую популярность. На Западе уже подготовлено много специалистов по музыкотерапии. Различают пассивную и активную музыкотерапию. При первой пациенту предлагают прослушать различные музыкальные композиции, отвечающие состоянию его психического здоровья и этапу лечения. При второй человек сам принимает участие в исполнении музыки: играет на музыкальных инструментах, поет, отбивает такт ногой или хлопает в ладоши.

Мелодии-целители

Музыкотерапевты отмечают, что для каждого конкретного пациента нужно подбирать индивидуальные мелодии, но существуют и "мелодии-целители" для определенного психологического состояния или заболевания.

К примеру, для поднятия настроения желательно слушать "Рондо в турецком стиле" Моцарта, "Хабанеру" из оперы Бизе "Кармен" или "Триумфальный марш" из "Аиды" Верди. Забыть о неприятностях и проблемах вам поможет "Аве Мария" Шуберта и "Колыбельная" Брамса. Если вам тяжело вставать по утрам, сонливость прогонят концерты и сонаты Вивальди, серенады Шуберта. Ощущением утренней свежести наполнят вашу душу "Утро" Штрауса, "Утреннее расположение духа" Грига, симфонический эскиз "Море" Дебюсси, "Пробуждение птиц" Мессиана.

При переутомлении стоит поставить диски с записями Элвиса Пресли, Луи Армстронга или Дюка Веллингтона. При нарушении сна помогут "Пьесы" Чайковского, "Мелодия" Кристофа Глюка, "Мечты" Шумана и "Грустный вальс" Сибелиуса. Религиозная музыка дарит людям ощущение покоя и духовной просветленности, помогает побеждать или облегчает боль.

"Вальс цветов" Чайковского и музыка Моцарта лечат язву желудка и двенадцатиперстной кишки. Мигрень помогут одолеть "Юморески" Дворжака и Гершвина, "Весенняя песня" Мендельсона, а головная боль, связанная с эмоциональной перегрузкой, уменьшится при прослушивании сюиты "Маскарад" Хачатуряна, "Венгерской рапсодии" Листа и "Дон Жуана" Моцарта.

Музыка Моцарта вообще особая. Нейробиолог Гордон Шоу после ряда экспериментов утверждает, что музыка Моцарта мобилизует возможности человеческого мозга. Ученый считает, что "столь яркая и разнообразная музыка облегчает работу головного мозга, в частности помогает математикам и шахматистам".

Такой положительный эффект объясняется тем, что музыкальные произведения этого композитора выдерживают 30-секундный интервал "громко-тихо", а он точно соответствует характеру биотоков головного мозга человека. Гениальный австрийский композитор писал свою музыку преимущественно в мажорных тонах, поэтому она постоянно привлекает внимание слушателей. Его симфонии и скрипичные концерты кажутся настолько радостными и искренними, что возникает естественное желание поддаться этому радостному настрою и подпевать.

Чувствовать себя лучше человеку помогают не только определенные мелодии, но и определенные инструменты. Так, считается, что арфа гармонично влияет на работу сердца. Барабан также помогает больному сердцу нормализовать ритм и лечит кроветворную систему. Нежная скрипка исцеляет душу и способствует самопознанию человека. Благородный орган гармонизирует деятельность позвоночника и "наводит порядок в голове". Недаром на нем исполняли произведения преимущественно в церквях и храмах, после чего люди выходили с прояснившимся сознанием и чистыми мыслями. Пианино нормализует работу щитовидной железы, а флейта расширяет и очищает легкие. А таинственный саксофон оправдывает репутацию самого сексуального инструмента, поскольку под его влиянием активизируется сексуальная энергия человека.

Как слушать музыку

- Большое значение при прослушивании имеет ваша собственная интуиция. Если мелодия, которая у других улучшает расположение духа, у вас отнимает силы, лучше не слушать ее, а найти для себя мелодию, с которой можно было бы идти по жизни.

- Лучше всего слушать музыку не напрягаясь, в удобном положении, с закрытыми глазами. Не так уж трудно уделить 10-15 минут в день, чтобы соединить полезное с приятным. Музыка помогает именно тогда, когда ее слушают, словно бы пропуская через себя, заполняя мелодией мысли и сознание.

- Регулируйте звук. Даже стимулирующую музыку не стоит включать на всю катушку - это вредно для организма.

- Не перестарайтесь. Если слушать симфонии Бетховена больше часа, эффект может быть противоположным. Такое прослушивание не только не расслабит, но и вызовет усталость и раздражение. Для одного сеанса достаточно десяти минут.

Слушайте и наслаждайтесь музыкой, пойте в ванне и на людях и будьте здоровы!