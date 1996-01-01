Танцы с веером

...В движении длинной слаженной людской ленты было что-то завораживающее. Они шли след в след под ритмичное выстукивание барабанов и издали трудно было различить: мужчины это или женщины, молоды они или стары, улыбаются они и или плачут. Все двигались как один, в едином потоке, и яркие веера в руках то разом вспыхивали, то гасли.

"Больной человек-несчастный человек"

Китайцы - народ коллективный и в большинстве своем обожают массовые мероприятия. Разные, в том числе и массово-оздоровительные в виде гимнастики и танцев. Каждое утро, примерно в пять утра по общекитайскому времени на площади, скверы и парки высыпает заспанный народ. Без видимой или слышимой команды выстраивается в ровные шеренги и повторяет движения за мастером Тайцзицюань или Цигун. Даже в таком крохотном по китайским меркам городке как Мишань, всего 100 тысяч человек, живут несколько уважаемых мастеров.

Традиционными видами гимнастики в Китае начинают заниматься лет с пяти. Больной человек - несчастный человек, гласит китайская поговорка. Наверное, отсюда и общекитайский энтузиазм в занятиях физкультурой. Результат раннего вставания налицо - наши соседи из Поднебесной не страдают остеохондрозом и доживают до глубокой старости. 80-летний китаец ни у кого из земляков не вызывает удивления, чтобы стать долгожителем, ему нужно еще лет двадцать ходить на площадь по утрам... Впрочем, для людей постарше гимнастика вовсе не является только комплексом физических упражнений. Это скорее особый философский подход к жизни. Его хорошо иллюстрирует один из излюбленных сюжетов китайского фольклора - старец, путешествующий в компании ребенка. Эта парочка дает театральные представления на городских площадях. Старец обладает искусством с удивительной скоростью менять маски на лице, это искусство в Китае символизирует человеческую мудрость. А ребенок демонстрирует чудеса акробатики и гибкости, что означает способность человека адаптироваться к самой жизни и соблюдать столь превозносимый на востоке принцип соответствия моменту. Вот этому, собственно, и учит гимнастика тайцзи. Правильное отношение к жизни само по себе дает богатырское здоровье - с этой мыслью европейцы также согласны.

Комплексы тайцзи разные. Сами китайцы больше любят двигаться с мечом или веерами. Первый комплекс символизирует мужской, "янский" принцип отношения к жизни. В смысле, что жизнь - это вечное сражение с противником и самим собой в его лице. Второй - отражает соотношение мужского "ян" и женского "инь". На равновесии этих двух начал держится гармония мира, полагают китайцы. А если каждый день начинать с "веерного" танца? Вероятно, добавится гармонии и в жизни личной.

Выйти на площадь может каждый

Что такое соответствие моменту, мне удалось прочувствовать на собственно опыте. Любой желающий может присоединиться к утренней гимнастике, здесь нет дискриминации по половому или расовому признаку. Переборов в себе природную лень, как-то встала по-русским меркам ни свет ни заря и пошла на площадь. В первый день стояла и смотрела, на второй - вспомнила старые легкоатлетические навыки и стала нарезать круги как охотничья собака, на третий не выдержала и пристроилась в задние ряды "гимнастов".

Мало-помалу до меня стало доходить, почему мастер тайцзи ничего не объясняет своим ученикам, а просто движется по раз и навсегда заведенному ритуальному циклу упражнений. Оказалось, что он словно бы одевает на каждого энергетическую модель самого себя - матрицу. И именно она и еще общее ощущение матрицы всей группой и ведет новичка так, словно он прозанимался данным видом восточной практики несколько лет. "Заставь меня повторить все наедине с самой собой, - думала я, следя за плавным перемещением собственных конечностей, - не смогу". Таким образом, квалификационный уровень мастера не что иное, как умение вести группу учеников как продолжение самого себя. Плавный шаг влево, плавный шаг вправо, веер раскрыть, веер закрыть. И всегда помнить - позади выступает еще сотня или тысяча людей.

Вальс под барабаны

Мастера тайцзи для Китая не редкость, в каждом квартале живет свой. Поэтому вопрос, где именно проходят занятия, совсем не празден. Например, особо удачным случаем позаниматься телесно- духовными практиками китайцы сочтут посещения Императорского Дворца Гугун в Пекине. Таким образом, полагают современные китайцы, можно приобщится к той мудрости, которая еще витает в здешнем воздухе. Именно здесь не редкостью будет застать одиноко занимающегося человека. Его партнером будет тень на ограде какого-нибудь павильона. По одной из китайских легенд в эту тень может вселиться любой из некогда живших великих мастеров искусств тайцзи. И, таким образом, выступить в роли учителя.

Вообще для современного Китая характерна дикая смесь поверий об основательности искусств прошлого и убеждений в полезности новомодных направлений западной физической культуры настоящего. В самом большом пятиэтажном магазине иностранной литературы в Пекине один из залов площадью в 400 кв. метров завален соответствующими методичками: от культуризма до йоги.

Как-то раз дела снова привели меня в провинцию Хейлунцзян. И на той же площади, где след в след ловко двигались люди, поигрывая веерами с ветром, под тот же ритм барабанов пытались вальсировать пары. Наверное, до окраин Поднебесной докатилась мода на европейские танцы. И китайцы- провинциалы посчитали их естественным продолжением своих гимнастических практик. Опять же не находя в этом ничего удивительного. А я все терла глаза и пыталась проснуться. Бывает же такое на свете...