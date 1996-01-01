Эксперимент с ящуром не удался

Спустя две недели после первого обнаружения симптомов ящура у коров села Красный Кут о себе заявили люди, которые рассказали, что могли бы вылечить больной скот с помощью биорезонансной терапии.

Как рассказал руководитель секретариата Приморского регионального отделения Российской Промышленной партии Игорь Дубко, при первых известиях о вспышках ящура в Хабаровском крае партия заявила о готовности взаимодействовать с федеральными и местными ветеринарными органам, чтобы внедрить в процесс борьбы с ящуром новейшие методы и разработки. "Держатель" новейшей технологии - директор ООО "Метрон" и врач по биорезонансной терапии Александр Середа.

Метод заключается в лечение болезни биорезонансом и, по его словам, позволяет диагностировать и лечить болезнь на энергоинформационном поле животного.

Прибор для биорезонансной терапии, который якобы позволит лечить ящур, изобретен для излечения людей, но мог бы быть переориентирован на животных. С помощью аппарата на воду или другой носитель записывается определенная информация, которая борется с болезнью. Для включения процесса оздоровления животных нужно лишь напоить этой водой. По словам Александра Середы, в течение трех дней симптомы болезни исчезнут, а в течение пяти дней животное будет здорово.

Представители Промышленной партии и "держатель" технологии говорят, что они пытались предложить свой путь борьбы с ящуром вице-губернатору Приморского края по вопросам социальной сферы Борису Гельцеру и заместителю руководителя Федерального управления по ветеринарии и фитосанитарному надзору по Приморскому краю Владимиру Семенову, но никто из чиновников на эксперимент не согласился.

"Мы хотели провести эксперимент на больных животных и попробовать отработать нашу технологию за свой счет", - рассказал Александр Середа.

Справедливости ради заметим, что никто из предлагавших вылечить болеющие стада Приморья за пять дней не смог назвать ни одного прецедента, когда какая-либо эпидемия была остановлена с помощью биорезонансной терапии.