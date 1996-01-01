www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.49 р. 100 JPY: 56.45 р.
EUR: 73.93 р. 10 CNY: 93.66 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Здоровье
Распечатать

Эксперимент с ящуром не удался

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Спустя две недели после первого обнаружения симптомов ящура у коров села Красный Кут о себе заявили люди, которые рассказали, что могли бы вылечить больной скот с помощью биорезонансной терапии.

Как рассказал руководитель секретариата Приморского регионального отделения Российской Промышленной партии Игорь Дубко, при первых известиях о вспышках ящура в Хабаровском крае партия заявила о готовности взаимодействовать с федеральными и местными ветеринарными органам, чтобы внедрить в процесс борьбы с ящуром новейшие методы и разработки. "Держатель" новейшей технологии - директор ООО "Метрон" и врач по биорезонансной терапии Александр Середа.

Метод заключается в лечение болезни биорезонансом и, по его словам, позволяет диагностировать и лечить болезнь на энергоинформационном поле животного.

Прибор для биорезонансной терапии, который якобы позволит лечить ящур, изобретен для излечения людей, но мог бы быть переориентирован на животных. С помощью аппарата на воду или другой носитель записывается определенная информация, которая борется с болезнью. Для включения процесса оздоровления животных нужно лишь напоить этой водой. По словам Александра Середы, в течение трех дней симптомы болезни исчезнут, а в течение пяти дней животное будет здорово.

Представители Промышленной партии и "держатель" технологии говорят, что они пытались предложить свой путь борьбы с ящуром вице-губернатору Приморского края по вопросам социальной сферы Борису Гельцеру и заместителю руководителя Федерального управления по ветеринарии и фитосанитарному надзору по Приморскому краю Владимиру Семенову, но никто из чиновников на эксперимент не согласился.

"Мы хотели провести эксперимент на больных животных и попробовать отработать нашу технологию за свой счет", - рассказал Александр Середа.

Справедливости ради заметим, что никто из предлагавших вылечить болеющие стада Приморья за пять дней не смог назвать ни одного прецедента, когда какая-либо эпидемия была остановлена с помощью биорезонансной терапии.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru