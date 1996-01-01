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Арбузный синдром

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Последняя радость плодово-ягодного сезона - арбузные развалы. Эта ягода может принести как много удовольствия, так и много огорчения. Это уж как повезет: думаешь, что покупаешь сладкий плод, а на самом деле бронируешь место в инфекционной больнице.

Итак, что делать, если приключилась инфекция и начались понос, тошнота и рвота? В тибетской медицине такое состояние деликатно называется "возбуждение ветра". Понос же не просто понос, а сильнейшее расстройство энергетики. В повседневной жизни, весьма далекой от Тибета, вышеперечисленные симптомы относят к пищевым токсикоинфекциям. Люди в белых халатах, ни сном, ни духом не подозревающие об энергетике ветра, полагают, что данную хворь вызывает употребление в пищу продуктов, зараженных условнопатогенными микробами и их эндотоксинами. К возбудителям пищевой токсикоинфекции относятся стафилококк, кишечная палочка, протей, псевдомас, цитобактер и прочее-прочее.

Инкубационный период короткий - от нескольких часов до суток. Заболевание начинается внезапно, с озноба, повышения температуры, тошноты и рвоты, появления схваткообразных болей в животе, поноса. Как выражение общей интоксикации, могут иметь место головная боль и головокружение.

Я, конечно, с уважением отношусь к таким словам, как раствор Рингера, реополиглюкин, ремантадин, если по поводу токсикоинфекции или ротовируса случится вам попасть в больницу под капельницу. Но, уверяю вас, природа придумала ничуть не худшие средства, которые одновременно сочетают в себе противовоспалительные, противовирусные, спазмолитические, противомикробные свойства. Кроме того, способствуют выработке собственного интерферона, а не того, который в ампулах. Достаточно ориентироваться в нескольких растениях, чтобы не доводить себя и своих близких до клинического случая. Очень хорошо, если под рукой имеется адаптогенный чай "Дерсу" из дикорастущих трав, который продается в жестяных банках. Во многих случаях это универсальное средство. В том числе и в нашем, поскольку большую часть его рецептуры составляют листья элеутерококка, а они, как и листья женьшеня, очень быстро купируют расстройство желудка. Этому способствуют лист бадана и трава зверобоя. Проверено практикой, заварите "Дерсу" в термосе хотя бы на полчаса. Одного-двух стаканов хватит, чтобы прекратилась буря в кишечнике в ближайшие полчаса-час.

Не стоит забывать: если вы, к несчастью, все-таки подхватили вместе с арбузом ротовирус, который иначе называют желудочным гриппом, то, исходя из названия, нужно подумать, о противовирусных средствах. Самым интересным из них является лабазник, она же таволга, которая лихо справляется даже с вирусом герпеса. В аптеках ее вряд ли можно встретить в сухом виде, хотя в лавках, торгующих БАДами, мне на глаза попадались флаконы с надписью "сироп таволги". Если свойства лабазника не испортили при приготовлении, то этот сироп покажет себя с наилучшей стороны. Проще купить в аптеках цветы календулы или заготовить на даче листья малины, которые проявляют высокую противовирусную активность. Они, как и подорожник, согласно тибетским представлениям, обладают "силой земли" - охлаждают и связывают.

Все привыкли думать, что мелисса лишь слегка успокаивает нервы. Ее запросто можно увидеть в разных лавках, кое-кто в удовольствие возится с ней на участке, а для многих она обыденная пряная трава. Вместе с тем эмпирически, то есть опытным путем установлена ее противовирусная активность. В нашем конкретном случае, связанным с пищевым отравлением, мелисса способна прекращать тошноту и рвоту, освобождать желудок и кишечник от газов. Вполне сгодится в качестве средства скорой помощи, если под рукой нет ничего более специфического. Хорошо и то, что с сезоном арбузов совпадает и плодоношение конского щавеля. Вот его кругом полным-полно, под каждым кустом. Даже если у вас по природоведению в школе был неуд, конский щавель не опознать сложно. Соберите коричневые семена - 5 граммов на поллитра воды, доведите до кипения, прокипятите 10 минут, настаивайте в течение часа и процедите. Этот настой хорошо принимать по полстакана 4-5 раз в день для лечения поносов, в том числе инфекционного происхождения.

Рубрику "Народная медицина" представляет Виктор ИВЛЯКОВ (dersukavalerovo@mail.ru), консультант по лекарственным растениям. В 1979 году начал работать над созданием музея женьшеня при совхозе "Женьшень". За 12 лет собрал 3000 подлинных предметов и документов, подтверждающих, что женьшень - феномен в истории человечества. В 1990 году предложил рецептуру адаптогенного травяного чая "Дерсу", организовал научные исследования и производство этого продукта. Ученик профессора Брехмана.

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