Главный врач клинико- диагностического центра Анжела Кабиева: Мы научим жить с астмой

По данным ВОЗ, 20% населения Земли болеет бронхиальной астмой; 5-8% из них -дети. В крупных городах эта цифра достигает 30%. За последние 20 лет этот диагноз ставят в два раза чаще: сегодня астма занимает 3-е место после сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

Во Владивостоке несколько лет работает Клинико-диагностический центр, в котором успешно проводится комплексное лечение бронхиальной астмы и других аллергических заболеваний. Наш корреспондент встретился с главным врачом КДЦ Анжелой КАБИЕВОЙ.

- Известный писатель Константин Паустовский страдал бронхиальной астмой. Он писал, что больной астмой ходит в четверть шага, думает в четверть мысли, говорит в четверть голоса и только задыхается в полную силу без всяких четвертей.

- Анжела Анатольевна, что изменилось со времен Паустовского?

- Болеть астмой стали гораздо чаще, но, к счастью, появились методики и препараты, благодаря которым можно значительно облегчить жизнь астматика. Наш клинико-диагностический центр создавался на базе 4-й поликлиники, и можно сказать, что он объединил лучших специалистов, которые работают на уникальном лечебно-диагностическом оборудовании и используют новые технологии в оказании помощи пациентам. Именно в 4-й поликлинике открылась Астма-школа. Появилась она через два года после открытия аналогичных школ в Москве и Санкт-Петербурге. За 10 лет больше 1500 пациентов прошли полный курс образования. С ними вместе учились и их родные. Основная идея Астма-школы - научить больного бронхиальной астмой не страдать от болезни, а жить с ней. Для этого надо, чтобы пациент, его родственники и врач, объединились против болезни. После курса Астма-школы люди ведут полноценную жизнь, при желании занимаются спортом, ни в чем себя не ограничивают и тем более не попадают в больницу.

В КДЦ работают асы диагностики и лечения, которые знают о бронхиальной астме и аллергии почти все: это главный внештатный аллерголог-иммунолог управления здравоохранения Владивостока Наталья Дербасова, главный внештатный пульмонолог города, врач высшей категории, руководитель городской Астма-школы Валентина Кудрявцева. В течение многих лет работы специализированного центра нам удалось сосредоточить в нем ведущие кадры медицины города.

В КДЦ проводится ранняя диагностика, оказывается помощь в трудных случаях с точки зрения диагноза и лечения. Все медицинские учреждения города направляют пациентов к нам. Кроме замечательных врачей, центр имеет достойную техническую базу. При проведении функциональной диагностики мы используем компьютерную спирографию. Как правило, довольно сложно поставить диагноз детям. Ведь ребенку трудно объяснить, чего от него хотят. Но в центре есть такой прибор, который пациенты и врачи в шутку называют "сладкая спирография". Что это? Это исследование функции внешнего дыхания. Ребенку дают трубочку, в которую он дует, а на экране появляется пузырь, как от жевательной резинки. Трубочка ароматизирована, с очень приятным вкусом. И, конечно, малыш хочет надуть шар побольше. Так, в игровой форме мы делаем достаточно сложное исследование. Другой вид диагностики - компьютерное астмониторирование, когда проводится мониторинг дыхания пациента в течение суток и фиксируются все отклонения от нормы.

- Как распознать бронхиальную астму?

- Около 60% людей болеют ринитом и коньюктивитом. А это - предшественники бронхиальной астмы. От первых проявлений аллергии могут пройти 5-10 лет. Способствуют развитию бронхиальной астмы наследственная генетическая предрасположенность, частые вирусные респираторные и аллергические заболевания, некоторые условия труда и быта. И у взрослых, и у детей очень сходны симптомы. Простуда это или аллергия? У кого узнать? Куда пойти лечиться? Конечно, сначала к участковому врачу. А потом он направит пациента по необходимости к нам, в КДЦ. Мы обязательно выясним причину заболевания: что является аллергеном в данном случае. Это могут быть пыльца от растений, клещ в домашней пыли, перхоть животных, грибковые аллергены. В давно немытом поддоне холодильника этих грибковых аллергенов - видимо-невидимо. Причина каждой из перечисленных патологий - неполноценная барьерная функция иммунной системы.

- Можно ли полностью вылечить бронхиальную астму или аллергическое заболевание?

- У Клары Новиковой есть такой номер: "Доктор говорит, что у моей девочки аллергия! Я его спрашиваю: "И когда эта аллергия закончится?" А доктор отвечает: "Когда закончатся ананасы". Но ананасы же не могут закончиться?.."

О полном излечении бронхиальной астмы могут говорить только шарлатаны. Хотя сейчас есть очень хорошие лекарства, полностью избавить от болезни нельзя. Человек должен научиться жить с этим диагнозом. Некоторые больные, к сожалению, сами вызывают у себя приступы, тем самым пытаясь привлечь к себе внимание. К таким пациентам необходимо применять психотерапевтические методы. И мы работаем в этом направлении совместно с городским Центром психотерапии и медицинской профилактики во главе с к.м.н., главным врачом Владимиром Слабинским. Гораздо выгоднее изменить образ жизни, чем постоянно принимать дорогостоящие лекарства и вызывать "скорую". Человек должен понимать, что, прежде всего, он сам ответственен за свое здоровье. Можно избежать многих неприятных моментов, следуя определенным правилам. Всему этому учат в Астма-школе.