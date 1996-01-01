Карьера матери угрожает ребенку

Все большее число представительниц прекрасного пола откладывает произведение на свет наследника "на потом", на первом месте для них стоит карьера. А это, в свою очередь, приводит к тому, что женщины рожают первенца уже после того, как справляют тридцатилетие. На первый взгляд, это не так уж страшно, но, как установили врачи, на самом деле влечет множество неприятных последствий для малыша и его матери, а также для общества в целом.

Принято считать, что дети родителей, чей возраст обозначается как "за 30", более талантливы, чем их сверстники, рожденные более молодыми людьми. Врачи опровергают это утверждение и предупреждают, что, решив обзавестись ребенком после 30-го дня рождения (и уж тем более после 35-го), вы подвергаете свое будущее чадо повышенному риску родиться с генетическими отклонениями и заиметь неизлечимые болезни вроде шизофрении.

Создаст множество проблем со здоровьем подобное решение и самим матерям. Жестокая статистика утверждает, что у "старородящих" женщин могут появиться проблемы с вынашиванием плода и с собственным здоровьем: после родов они часто начинают толстеть из-за гормональных расстройств, становятся подверженными депрессиям, у них резко возрастает риск заболеть некоторыми формами рака.

Врачи настоятельно рекомендуют женщинам одуматься и построить свою жизнь по противоположному принципу: сначала дети- затем карьера. Однако изменить тенденцию эти советы вряд ли смогут. Перспектива упустить момент для профессионального взлета в юности кажется настолько страшной, что дамы всего мира без сомнений откладывают создание и пополнение семьи на более позднее время, а затем некоторые из них и вовсе от этого отказываются.