Семь советов Джейн Фонды

Правильность и точность советов американской звезды экрана Джейн Фонды до сих пор удивляют всех, кто с ними знакомится. Ее рецепты не устаревают и сегодня, а если следовать им - останешься молодой и привлекательной на всю жизнь, - считают многие ее последователи.

Совет первый: остерегайтесь диет

Сброшенные килограммы могут украсить тело, сделать его линии привлекательными, но любое изменение веса - колоссальный стресс для кожи. Особенно для нежной кожи лица. К началу третьего десятка жизни женщина должна добиться определенного, удовлетворяющего ее веса, который в течение жизни может меняться не более чем на 3-4 килограмма. Состояние кожи зависит от рациона питания. И в этом смысле наша кожа - ретроград, не воспринимающий ничего нового. Любая диета изменяет привычный баланс поступающих в организм витаминов, аминокислот, микроэлементов. Мало того, что при значительном похудении кожа обвисает, она еще становится дряблой и вялой. Таким образом, нужно выбрать свой оптимальный вес и поддерживать его в любом возрасте. Бороться с полнотой методами радикальных диет можно только в юности.

Совет второй: коже необходима зарядка

"Лучший лосьон для кожи - регулярные физические упражнения. Я давно заметила, что у профессиональных танцоров, несмотря на бешеный ритм жизни и килограммы ежедневного сценического грима, кожа выглядит более молодой, чем у их "малоподвижных" сверстниц. Даже ее тон гораздо ровнее. Знакомые врачи дали объяснение моим наблюдениям: у тех женщин, которые делают физические упражнения, коллагена в кожном покрове намного больше", - пишет Джейн Фонда. Ведь именно коллаген делает кожу плотнее, а на упругом кожном покрове реже появляются морщины.

Актриса советует каждой женщине самой выбрать для себя комплекс зарядки и самостоятельно определить ее продолжительность. Физические упражнения лучше делать два раза в день, но не ранним утром, когда организм еще дремлет, и не перед сном. Цель упражнений - добиться повышения температуры тела. На лице после хорошей зарядки должны появиться капельки пота. Для себя Джейн выбрала занятия классическим танцем. Кстати, физические нагрузки, вызывающие потоотделение, отлично устраняют отеки. А уж о пользе зарядки для мышц тела известно всем.

Совет третий: вода - самый верный друг кожи

Конечно, кожа питается витаминами, и в ежедневный рацион должны входить овощи, фрукты, рыба и морепродукты, свежее мясо и печень. Пища должна быть разнообразной. В этом нет ничего нового. Однако, по мнению Джейн, нельзя забывать о воде. Чистая вода растворяет вредные токсины и выводит их из организма через кожный покров. В день следует выпивать не менее литра воды. Кофе, крепкий чай, супы и другая жидкая пища в эту суточную норму не входят. Можно заменять воду некрепким и несладким зеленым чаем или водой, в которую добавлен для вкуса лимонный или грейпфрутовый сок.

Совет четвертый: кожа не любит гримас

Любая чрезмерно подвижная мимика ведет к появлению ранних морщин. Это, конечно, не значит, что ваше лицо должно быть неподвижно, подобно маске фараона. В процессе диалога, общения, на вечеринке не стоит "сдерживать" свое лицо. Пусть оно будет подвижным, живым и трепетным. А вот когда вы смотрите телевизор, читаете, занимаетесь домашними делами, постоянно обращайте внимание на то, как ведут себя мышцы лица. Не опускаете ли вы уголки губ, не морщите ли лоб, не стискиваете ли зубы.

Совет пятый: кожу надо чистить, но не часто

Один раз в две недели следует специальной маской очищать кожу от внешних омертвевших клеток. Перед маской распарьте кожу лица, на пять минут склонившись над кастрюлей с кипящей водой. В воду следует добавить ромашку. Голову накройте большим махровым полотенцем, края которого должны покрывать края кастрюли, чтобы пар не уходил и не остывал. Пот промокайте марлей, но ни в коем случае не вытирайте лицо насухо.

На распаренное лицо толстым слоем нанесите маску, оставив свободными только веки и места под глазами. Маска наносится круговыми движениями, лицо массируется не менее двух минут. Затем маска остается на лице еще десять минут. Джейн Фонда пишет, что испробовала много масок и остановилась на кукурузной. В чашечку с кукурузной мукой следует добавить немного воды и перемешать до образования однородной массы. Очищающую маску смывают при помощи ватного тампона водой комнатной температуры.

Совет шестой: очищенную кожу следует "накормить"

Сразу после очищающей маски хорошо бы сделать питательную. Если у вас нет времени, то наложите на лицо обильный слой питательного крема. "Лучшая питательная маска - маска из проросших злаков. Разотрите в ступке одну столовую ложку злаков с одной столовой ложкой воды. Добавьте одну чайную ложку сырого яичного желтка. Взбейте эту смесь веничком. Намажьте маской лицо, кроме кожи вокруг глаз. Через несколько минут, когда маска чуть подсохнет, нанесите второй слой, затем - третий.

Примите расслабленное горизонтальное положение и останьтесь в этой маске минут двадцать. Снимать застывшую питательную маску нужно при помощи марли. После каждого промакивания лица марлей прополаскивайте ее в холодной воде. Когда вы удалите маску с лица, умойтесь холодной водой. Затем нанесите на лицо свой любимый дневной крем.

Совет седьмой: растирайте кожу

Каждую неделю, а лучше два раза в неделю, перед мытьем или перед баней, растирайте тело сухой губкой из натурального материала. Джейн Фонда рекомендует пользоваться достаточно жесткой щеткой из натуральной щетины. Не менее пяти минут массируйте сухое тело, в том числе и грудь, круговыми движениями. Нужно долго и тщательно растирать кожу, до появления покраснения. Только ни в коем случае не поцарапайте и не пораньте кожу. Эти сухие растирания не только улучшают кровообращение, но и удаляют с ее поверхности омертвевшие клетки, которые окончательно смываются в процессе мытья.

Джейн Фонда, ставшая кумиром нескольких поколений женщин, своим примером доказала, что культ ухода за собой - настоящее искусство. Оно помогает сохранить молодость и красоту.