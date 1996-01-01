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Как едим, так и выглядим
В жертву карьерным взлетам женщины слишком легко приносят важнейшие жизненные ценности. В повседневных битвах пролетают годы, и однажды ты с неприятным удивлением замечаешь, что на пути к успеху тебя сопровождает совсем ненужный "багаж": проблемы с желудком, неважный цвет лица, вялая кожа, усталые волосы, ломкие ногти. В личной жизни тоже не все гладко: конфликты в семье: то не успела приготовить обед, то поздно вернулась...
Ценой успеха часто становится семейное благополучие, здоровье и молодость. Не слишком ли дорого за престижную работу и, хоть и весьма достойную, зарплату? Как же быть? Не бросать же дело? Если кардинально изменить образ жизни ты не готова, то выход один - обратиться к маленьким женским хитростям...
Движение и питание
Базовые "кирпичики" здоровья и хорошего самочувствия - движение и питание. Если с движением все более или менее понятно (фитнес, бассейн, а то и просто легкая пробежка пару раз в неделю вполне достаточны), то с питанием возникают нешуточные проблемы. Возможности готовить домашнюю еду, как правило, нет. А между тем, то, как и чем мы питаемся, закладывает основу всей нашей жизни. Подумайте, какова эта основа у вас и ваших близких? Вечные "перекусы" на бегу, дома - сплошные "заморозки" и полуфабрикаты из серии "разогрел - и готово".
Отказаться от полуготовой замороженной продукции в условиях напряженной деловой жизни вам вряд ли удастся. Да это и не требуется. Все, что вам надо, - слегка разнообразить "продуктовую корзину". Добавьте в нее больше свежих овощей, на десерт покупайте не шоколад и пирожные, а орехи и мед.
А что мы покупаем чаще всего в качестве основного блюда? Пельмени, котлеты, блинчики. Нет, мы не собираемся агитировать вас перестать покупать полуфабрикаты. А вот, например, пару раз в неделю купить на ужин вместо мясных полуфабрикатов рыбу или морепродукты вполне можно.
Это совсем небольшое изменение рациона действительно может самым благоприятным образом повлиять на самочувствие и внешний вид. Главное - потреблять дары моря постоянно и регулярно.
Полный комплекс витаминов
Любой из морепродуктов это не только деликатес, но и настоящий кладезь витаминов. Недаром рыбий жир еще не так давно считался самым ценным витаминным средством. А, D, Е, В - важнейшие для организма витамины, и все это в органическом виде, то есть наиболее легко усваиваемые для организма. Кроме того, в морепродуктах содержится полный комплекс необходимых человеку микроэлементов: кальций, калий, магний, марганец, цинк, сера, медь, железо и, конечно, йод, который является важнейшим веществом, способствующим регуляции иммунной системы.
Пищеварение, состояние волос, кожи и ногтей напрямую зависят от достаточного употребления этих веществ в пищу. Кстати, и работу половой функции дары моря поддерживают должным образом; недаром морская капуста обязательно входит в любую "эротическую" диету. Итак, море, в котором родилась жизнь, дарит нам поистине фантастические пищевые богатства, постоянное употребление которых поможет на долгие годы сохранить отличную физическую форму, молодость и великолепное самочувствие.
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