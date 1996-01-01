Танцевальное оздоровление

Врачи уже устали твердить: для здоровья необходима регулярная физическая активность. Но как следовать их советам, если тренажерные залы навевают тоску, ситуация за окном не вдохновляет даже на получасовую прогулку, а встать утром раньше обычного ради 15-минутной зарядки нет никаких моральных сил?

Самое время вспомнить про танцы. Ведь ритмичные движения под музыку - эффективный, а главное, приятный вариант оздоровления.

Начать танцевать можно в любом возрасте. Конечно, если желание "пойти потанцевать" впервые посетило вас не в 16, а в 60 лет, лучше выбрать медленные парные танцы. И нагрузка щадящая, и музыка более приемлемая для старшего поколения. А положительный эффект есть в любой хореографии, будь то энергичные современные направления или вальс.

Итак, начав заниматься, вы приобретаете:

Красивую осанку и походку. Вы когда-нибудь видели кривоногую танцовщицу или сутулого танцора? Как только человек встает у станка - сразу меняется походка. Он привыкает ходить и сидеть с ровной спиной, не задирать плечи. Особенно хорошо "ставят" спину положения и фигуры испанского направления (пасадобль, фламенко).

Подтянутые мышцы. Вообще-то, подкачивание мышц к хореографии отношения не имеет. Для этого нужно ходить в "качалку" или на силовую аэробику. Мышцы качаются у профессиональных танцоров в результате ежедневных многочасовых тренировок. Впрочем, если чуть-чуть войти в ритм, вполне можно обрести некоторую рельефность мышц. Клубная хореография (тустеп, хаус, брейк-данс, ритм-энд-блюз, хип-хоп), латиноамериканские танцы - все это хорошо тренирует спину, руки, ноги, пресс. Но даже при минимальной физической нагрузке, например, в бальных танцах, разнообразные движения способствуют улучшению кровообращения, мышцы становятся живыми, а не дряблыми.

Умение двигаться под любую музыку. Если в бальных танцах - четкие направления по шагам и поддержкам, то, занимаясь таким направлением, как сальса, вы научитесь двигаться под любую музыку, но именно в паре, и делать поддержки.

Натренированный вестибулярный аппарат, хорошую координацию движений. Танцы учат владеть своим телом. Танцоры редко бывают неуклюжими и неповоротливыми.

Человек, занимающийся танцами, не задевает двери, не падает в гололед, не наступает на ноги прохожим.

Повышенную работоспособность и отличное настроение. Если постоянно давать телу нагрузку, включаются его скрытые возможности, организм закаляется, повышается выносливость, общий тонус. Тело привыкает ко все более усложняющимся задачам.

Сначала тяжело тренироваться 3 раза в неделю, потом кажется легко и хочется увеличить интенсивность занятий. Танцы помогают избавиться от напряжения, головных болей. Хотя бы потому, что человек просто отвлекается. Это идет на уровне аутотренинга: как сам себя настраиваешь. Но главное - танцы позволяют сохранить жизнерадостность. Поэтому терапию танцем можно "прописать" людям с повышенным чувством страха, склонным к тоске и депрессиям.

Кстати, есть еще и психотерапевтический эффект. Занимаясь танцами, замкнутый, хмурый или застенчивый человек сможет научиться общению с женщиной, стать увереннее в себе. Если он стесняется, боится до кого-то дотронуться, ему в руки "дают" партнершу, с которой идет общение на физическом уровне