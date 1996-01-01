Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Танцевальное оздоровление
Врачи уже устали твердить: для здоровья необходима регулярная физическая активность. Но как следовать их советам, если тренажерные залы навевают тоску, ситуация за окном не вдохновляет даже на получасовую прогулку, а встать утром раньше обычного ради 15-минутной зарядки нет никаких моральных сил?
Самое время вспомнить про танцы. Ведь ритмичные движения под музыку - эффективный, а главное, приятный вариант оздоровления.
Начать танцевать можно в любом возрасте. Конечно, если желание "пойти потанцевать" впервые посетило вас не в 16, а в 60 лет, лучше выбрать медленные парные танцы. И нагрузка щадящая, и музыка более приемлемая для старшего поколения. А положительный эффект есть в любой хореографии, будь то энергичные современные направления или вальс.
Итак, начав заниматься, вы приобретаете:
Красивую осанку и походку. Вы когда-нибудь видели кривоногую танцовщицу или сутулого танцора? Как только человек встает у станка - сразу меняется походка. Он привыкает ходить и сидеть с ровной спиной, не задирать плечи. Особенно хорошо "ставят" спину положения и фигуры испанского направления (пасадобль, фламенко).
Подтянутые мышцы. Вообще-то, подкачивание мышц к хореографии отношения не имеет. Для этого нужно ходить в "качалку" или на силовую аэробику. Мышцы качаются у профессиональных танцоров в результате ежедневных многочасовых тренировок. Впрочем, если чуть-чуть войти в ритм, вполне можно обрести некоторую рельефность мышц. Клубная хореография (тустеп, хаус, брейк-данс, ритм-энд-блюз, хип-хоп), латиноамериканские танцы - все это хорошо тренирует спину, руки, ноги, пресс. Но даже при минимальной физической нагрузке, например, в бальных танцах, разнообразные движения способствуют улучшению кровообращения, мышцы становятся живыми, а не дряблыми.
Умение двигаться под любую музыку. Если в бальных танцах - четкие направления по шагам и поддержкам, то, занимаясь таким направлением, как сальса, вы научитесь двигаться под любую музыку, но именно в паре, и делать поддержки.
Натренированный вестибулярный аппарат, хорошую координацию движений. Танцы учат владеть своим телом. Танцоры редко бывают неуклюжими и неповоротливыми.
Человек, занимающийся танцами, не задевает двери, не падает в гололед, не наступает на ноги прохожим.
Повышенную работоспособность и отличное настроение. Если постоянно давать телу нагрузку, включаются его скрытые возможности, организм закаляется, повышается выносливость, общий тонус. Тело привыкает ко все более усложняющимся задачам.
Сначала тяжело тренироваться 3 раза в неделю, потом кажется легко и хочется увеличить интенсивность занятий. Танцы помогают избавиться от напряжения, головных болей. Хотя бы потому, что человек просто отвлекается. Это идет на уровне аутотренинга: как сам себя настраиваешь. Но главное - танцы позволяют сохранить жизнерадостность. Поэтому терапию танцем можно "прописать" людям с повышенным чувством страха, склонным к тоске и депрессиям.
Кстати, есть еще и психотерапевтический эффект. Занимаясь танцами, замкнутый, хмурый или застенчивый человек сможет научиться общению с женщиной, стать увереннее в себе. Если он стесняется, боится до кого-то дотронуться, ему в руки "дают" партнершу, с которой идет общение на физическом уровне
Новости тематики
- Дальний Восток рассчитывает на телемедицину
- Как уберечься от инфекций
- На Дальнем Востоке школьница умерла прямо на перемене
- В Амурской области уволили медсестру за фотографию
- Благодаря процедуре ЭКО сотни семей в Приморье испытали радость рождения ребенка
- ПЭТ-препараты в Приморье будут возить самолетами
- Гранты "Сколково" дадут медицинским технологиям
- Что в тарелке у школьника
- Простуда грозит осложнениями
- Лучшая на Дальнем Востоке поликлиника находится в Хабаровске
Новости раздела
- Обнаружен новый вариант вируса клещевого энцефалита
- Три вируса гриппа "ходят" по Приморью
- Дальний Восток рассчитывает на телемедицину
- Медицинский центр ДВФУ приглашает приморцев на Всемирный день борьбы с инсультом
- Работодатели Дальнего Востока получат льготы за здоровье работников
- На Дальнем Востоке построят больницу с участием корейских инвесторов
- Квот на ЭКО стало больше
- Приморские врачи получили Бизнес-Премию
- Утренняя прогулка с врачом стала доброй традицией
- В детской больнице Приморья открылось обновленное урологическое отделение
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Минфин признал, что курс доллара завышен многократно
- В оплате услуг ЖКХ готовят революцию
- Приморские депутаты поддержали резкое повышение пенсионного возраста
- Россельхознадзор прокомментировал информацию о запрете выращивать овощи на дачах и огородах
- Суд разъяснил, как решать споры, если вашу квартиру залили
- Китайцы затеяли в Приморье мегапроект
- Во Владивостоке будут выпускать аккумуляторные батареи для электрокаров
- Остров Русский может попасть под международные санкции
- Население ждет новой девальвации рубля и размышляет о покупке долларов
- Первого резидента приморского ТОРа выставили оттуда по решению суда