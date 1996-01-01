Пропесочили по полной!

Пока вы отдыхаете на пляже, можно не только приобрести великолепный загар, но и распрощаться со многими болячками. Ведь у вас под ногами находится одно из сильнейших средств борьбы с ними - горячий песок

Пески времени

Помните фильм "Боги сошли с ума", где маленький бушмен буквально поставил на ноги прихворнувшего главного героя, засыпав его песком? Так вот, все это чистая правда.

Лечение горячим песком известно с незапамятных времен и носит заумное название "псаммотерапия". На Древнем Востоке с его помощью избавляли от рахита ослабленных детей. Взрослые, принимая песочные ванны, спасались от воспалений мышц и суставов и просто расслаблялись после трудов праведных. Сейчас лечебное средство египетских бедуинов, римских эскулапов и русских знахарей переживает реинкарнацию, заняв достойное место в списках оздоровительных процедур на СПА-курортах. Вы спросите, почему? Потому что:

- Горячий песок активизирует обмен веществ и усиливает крово- и лимфообращение. В результате проходят отеки и боль. Сходят на нет ревматизм, артрит, миозит, артроз, воспаление яичников и матки, спайки, невралгия, радикулит, неврит.

- Песчинки содержат карбонаты калия, кальция и магния, по своей структуре они слабощелочные. Зарывшись в песок, мы начинаем потеть, и на коже появляется углекислая "пленка", благодаря которой кислород быстрее транспортирует по организму. В результате нормализуется обмен веществ. Кстати, псаммотерапия помогает при ожирении - за две недели процедур уходит до полутора килограммов.

- Соприкасаясь с кожей, песок оказывает мягкое массирующее действие. В результате получается бесплатный пилинг. Только тереть им кожу нужно очень аккуратно, иначе ощущение будет такое, будто вас хорошенько обработали наждачной бумагой.

Уходи из моей песочницы!

Поскольку псаммотерапия предполагает воздействие теплом, прежде чем активно зарываться в горячий песок, нелишне посетить терапевта и гинеколога, чтобы исключить:

- гипертонию;

- эпилепсию;

- миому матки;

- эндометриоз;

- мастопатию;

- гормональную дисфункцию яичников;

- инфекционные болезни. При этих заболеваниях песочные ванны строго противопоказаны, так как могут спровоцировать обострение.

Песочное ассорти

Не важно, каким песком вы решите подлечиться - речным, морским или из пустыни Гоби. Главное, чтобы он был без ракушек, камешков и, конечно же, без мусора. Это особенно актуально, если вы хотите использовать песок в качестве пилинга. При необходимости просейте его сквозь сито, затем промойте. Закапываться нужно именно в очень горячий песок. В противном случае от "псаммотерапии" можно смело отнимать окончание "терапия", оставляя бесполезную приставку "псаммо", что в переводе с греческого означает "песок обыкновенный".

Как правильно "пропесочивать"

"Так, чтобы только одна голова торчала, а ноги уходили по направлению к центру земли", - предположил мой знакомый, и я поняла, почему псаммотерапия была в незаслуженной опале. Аналогия с Абдуллой из "Белого солнца пустыни", который вкопал Саида в песок по самые уши, неуместна (хотя радикулитом персонаж, украсивший своей головой барханы, уж точно не страдал). Запомните: засыпаться песком нужно в горизонтальном положении, а не в вертикальном! Разумеется, для этого вам понадобится помощник - с загорелым телом, стальными мускулами и... неровно к вам дышащий.

1. В жаркий день, когда песок на берегу водоема хорошо прогреется (до 50-60 °С), лягте на него, прикрыв голову панамкой и положив на лоб влажную салфетку.

2. Попросите своего поклонника присыпать вас, исключая живот и область сердца. Толщина слоя - 5-6 см, ноги и руки можно в два раза больше.

3. Через полчаса встаньте, отряхнитесь, ополоснитесь теплой водой под душем, а ни в коем случае не в речке или море (перепад температур будет стрессом для вашего организма) - и в тень!

NB! Не зарывайтесь в песок во время месячных и за два-три дня до них.

Местная анестезия

Обсыпаться песком с ног до головы не всегда нужно, если болит какая-то определенная часть тела - например, ноет сустав или разыгрался гайморит. В этом случае в качестве согревающих компрессов можно использовать мешочки с нагретым песком. У "местного" метода лечения такие же противопоказания, что и у общего, так что спросить у доктора, можно ли его применять, не помешает. Зато "карманный" вариант псаммотерапии доступен не только летом на пляже, но и в любое время года в собственной квартире. Главное - запастись песочком.

Цветотерапия

Хотите верьте, хотите нет, но даже просто созерцая песок всех оттенков желтого цвета, вы укрепите нервную и эндокринную системы, улучшите работу печени, мочевого пузыря и желудка. По крайней мере, в этом убеждены специалисты по цветотерапии. Они провели серию экспериментов и доказали, что волны, которые испускает песочный цвет, каким-то образом благотворно воздействуют на перечисленные органы. И никакой доктор, придерживающийся традиционных методов лечения, не запретит вам оздоравливаться подобным образом!