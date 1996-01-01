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Тибетские рецепты

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Что рекомендует тибетская медицина для лечения следующих заболеваний:

Гипертония - пить чай, заправленый майским белым клевером.

Отложение солей - взять полстакана ряженки, полстакана колотых сухарей, пол чайной ложки соды и все смешать, дать постоять 3-6 часов на свету, процедить и прикладывать эту массу на час перед сном.

Заусенцы на руках - подержать руки в отваре свежей трески.

Язва желудка - состав цветов, собранных в августе: красный пион - 2 столовых ложки, красный георгин - 0, 5 стакана, красная роза - 0, 5 стакана, 1 стакан воды. Все смешать, выдержать 6-7 дней в темном месте (холодном) и пить по столовой ложке 3 раза в день, до этого добавить чайную ложку соды, чтобы появился сок.

Лямблии в печени - пить натощак рассол квашеной капусты по полстакана перед едой за 30 минут.

Камни в почках - на 1 стакан воды полстакана ольховой коры, добавить 0,5 стакана меда, все смешать, прокипятить 10-15 минут, добавить 0,5 чайной ложки соды и пить по столовой ложке после еды.

Полипы - пить по полстакана свежих еловых веток, собранных в сентябре, заваренных как чай, на стакан крутого кипятка.

Ревматизм - натирать больное место специальным составом: Цветы и кора, собранные в сентябре - 0,5 стакана ромашки, 0,5 стакана лепестков красного георгина, 1 столовая ложка лепестков незабудки, 1 столовая ложка красной гвоздики, 1 столовая ложка ольховой коры, 1 чайная ложка ивовой коры на 1 стакан воды, все смешать, добавить пол-ложки соды и дать постоять на свету в холодном месте 11-16 дней.

Воспаление легких - молотый столетник и чайная ложка соли, дать постоять в тепле, пить по 1 столовой ложке 3 раза в день за час перед едой.

Пигментные пятна и возрастное раздражение лица и рук: Промыть лицо и руки белком из 2-х яиц, смешанных с 3-4 стаканами крутого кипятка.

Заражение крови - пить как чай заваренную лебеду.

Малокровие - пить по полстакана за час перед едой свежий рисовый отвар без соли.

Геморрой - заварить мартовскую ольховую кору и пить как чай 2 раза в день, утром после еды и вечером перед сном.

Туберкулез - пить натощак отвар из камышовых листьев (полстакана листьев и полстакана крутого кипятка), заварить, прокипятить и пить 3 раза в день.

Катар верхних дыхательных путей - пить горячее молоко со сливочным маслом (3-4 стакана молока и 50 г масла)

Лишай на теле - протереть тело отваром гречки (2 стакана воды на стакан гречневой крупы).

Астма бронхиальная - настой из трав: стакан воды, полстакана лопуха майского, полстакана осинового листа, 1 чайную ложку свежей иголочки пихты, смешать, добавить 0, 5 чайной ложки соды, выдержать в темном месте 5-6 дней и пить по 1 столовой ложке раз в день утром перед едой.

Астма сердечная - настой из трав: крапива апрельская полстакана, лебеда апрельская 2 столовых ложки, камышовые листья молотые - чайная ложка, иван-чай - чайная ложка, стакан воды. Все смешать, добавить пол чайной ложки соды, выдержать 10 дней на свету в тепле и пить по чайной ложке 1 раз в день утром перед едой.

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