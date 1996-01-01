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"Убей причину - и не будет следствия"
В недоступных горах Тибета спрятан монастырь, монахи которого из поколения в поколение в течение многих тысячелетий передают бесценную информацию об энергетических вихрях и циркуляциях пран, от которых зависит то, что мы называем болезнями и старостью.
Российские ученые нашли ключ к отгадке заветных тайн и научились управлять энергетическими вихрями, что позволяет радикально и быстро восстанавливать здоровье и возвращать молодость. В человеческом теле, по мнению тибетской медицины, есть 19 энергетических центров (вихрей). Семь из них - основные, а 12 - второстепенные. Если человек здоров, то вихри вращаются с большой скоростью, обеспечивая праной, или эфирной силой, все системы человека: физические и психические. Нарушение циркуляции праны и есть то, что мы называем болезнью или старостью. Придав вихрям их нормальные энергетические характеристики, можно радикально и быстро восстановить здоровье и вернуть молодость. Именно такими ритуальными действиями лечат в Тибете, совершая эфирные тренировки восстановления энергетических потоков.
Современная медицина начинает признавать, что в основе древневосточных практик лежат, возможно, более глубокие и полные знания об устройстве человеческого тела, чем те, которые есть у нас сегодня. Врачи считают, что в подходах к лечению тибетских монахов нет ничего мистического. Если болит сердце, то тибетцы лечат не сердце, а систему, в которую входит сердце. Если болит желудок - опять же лечится не сам желудок, а система пищеварения. В медицине у тибетцев, скорее всего, гораздо более продвинутый системный подход, потому что каждому больному жизненно важному органу придается значение "потерпевшего" в кризисной ситуации. Лечить такой больной орган без учета окружающих его других органов системы означает лечить не причину, а следствие более глубоких изменений. Можно много раз вырезать одну и ту же опухоль, которая с неизбежным постоянством будет образовываться на одном и том же месте, пока не ликвидируется сама причина ее образования. Поэтому, в отличие от традиционной медицины, тибетская прежде всего ищет причину и лишь затем пытается ликвидировать проблему заболевания, что называется, на корню. "Убей причину - и не будет следствия", - говорят в Тибете.
То, что каждый орган тела испускает определенный спектр излучения, известно давно. На Востоке это излучение опытные лекари "слышат" руками. Им достаточно провести над больным органом ладонями, и диагноз поставлен - нарушение энергетики, слабые "вихри". Дальнейшие действия очевидны - необходимо восстановить циркуляцию энергетических потоков, заставить больной орган излучать правильный поток энергии. Делается это силой энергии самого целителя, когда больному органу транслируют правильный сигнал, заставляют его "ожить", оживить клетки угасающего органа, не прибегая к химическим воздействиям таблеток или каким-то иным техногенным воздействиям.
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