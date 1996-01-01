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Тай-Чи - это бодрость

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Ряд упражнений, названных Тай-Чи Чуань, разработали древние китайцы. Выполненная в совершенстве Тай-Чи Чуань подобна грациозному танцу.

Фактически она и начиналась как танец, с помощью которого можно было преуспеть в военном искусстве и предотвратить болезни.

Специалисты считают, что древнее искусство Тай-Чи может быть с успехом использовано в следующих случаях:

- Для предотвращения переломов костей и укрепления мышечной ткани.

- Для укрепления всех суставов.

- Для предотвращения остеопороза.

- Для уменьшения реабилитационного периода после травм и переломов в результате падения.

- Для того, чтобы тело стало более гибким и улучшилась координация движений.

- Для поддержания человека в состоянии "общей бодрости".

Регулярная практика Тай-Чи является отличным методом поддержания идеальной физической формы. Если вы хотите освоить эти упражнения, посоветуйтесь со специалистом, и после нескольких уроков вы легко сможете продолжать тренировки самостоятельно, хоть каждый день. Нобходимо постоянно соблюдать несколько правил при занятии Тай-Чи:

- Движения должны быть медленными и плавными.

- Внимание должно быть направлено на собственное тело.

- Дышать необходимо медленно и свободно.

Комплекс лучших упражнений Тай-Чи:

1. "Погружение в Чи". Встать прямо, ноги на ширине бедер. Вес тела должен быть равномерно распределен на обе ступни. Слегка согнуть ноги в коленях. Это - исходная позиция. Сделать глубокий вдох. Поднять руки на уровень плеч, кисти приподняты. Согнуть руки в локтях так, чтобы ладони были на уровне лба. Теперь распрямить руки, вытянув их перед собой. Повторить 4 раза.

2. "Обнять луну". Встать в исходную позицию. Сделать глубокий вдох. Согнуть руки так, будто обхватываете воображаемый шар. Пальцы правой ступни упереть в землю, пятка касается щиколотки левой ноги. Колено правой ноги отвести в сторону.

3. "Лошадиная грива". Стоя в позе "Обнять луну", сделать глубокий выдох. Сделать правой ногой шаг в сторону. Ноги должны быть расставлены чуть больше, чем на ширину плеч. Одновременно выставить правую руку вперед, локоть чуть согнут, кисть поднята вверх, ладонь направлена к лицу. Запястье левой руки, согнутой в локте, прижать к верхней части бедра, кисть вытянута вперед.

4. Рывок. Стоя в позе "Лошадиная грива", сделать глубокий вдох и откинуться назад. Медленно выпрямиться. Одновременно согнуть левую руку в локте так, чтобы ладонь поднялась на уровень лба. Правую руку согнуть в локте, ладонью вниз. Сделать глубокий выдох. Резким движением выбросить вперед левую руку. Кисть согнута, ладонь направлена вперед.

Упражнения 2-3-4 выполнять подряд. Весь цикл проделать 4-6 раз, чередуя стороны.

Комплекс упражнений Тай-Чи Чуань - это танец для здоровья!

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