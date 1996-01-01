Когда яд спасает

В древнеиндийских источниках сказано, что продлить активную жизнь можно с помощью эликсиров и диеты, в состав которых входят молоко и мед. В восточной медицине считается, что мед омолаживает и продлевает жизнь. Но не менее полезен и пчелиный яд.

Лечение пчелиным ядом было известно в Древнем Египте, Индии, Китае. Это снадобье успешно использовали как противоревматическое средство и средство лечения невралгий.

Пчелиный яд - это биологически активный продукт, секрет специальных желез рабочей пчелы и матки. От одной пчелосемьи можно получить 2 г яда и более. Пчелиный яд оказывает сильное биологическое действие на обмен веществ, стимулирует защитные силы организма, обладает нейротоксическим, противовоспалительным, десенсибилизирующим и обезбаливающим действием.

Подкожные инъекции пчелиного яда благотворно влияют на миокард и улучшают функцию печени. Яд улучшает сон и аппетит, обладает антиревматическим и болеутоляющим действием, нормализует обмен веществ в костной ткани. Он способствует углеводному и жировому обмену, уменьшению холестирола и триглицеридов в крови. Под его действием понижается содержание белка в сыворотке крови, так как пчелиный яд увеличивает проницаемость стенок сосудов.

В России в ряде клиник созданы кабинеты апитерапии, где врачи-апитерапевты применяют для лечения пчелиный яд, прополис, маточное молочко, мед, цветочную пыльцу, пургу и другие продукты пчелиной семьи. Под руководством апитерапевтов пчелоужалением лечат радикулит, послетравматические плекситы, неврит лицевого нерва, рассеянный склероз, миопатию, полиартрит, бронхиальную астму. Пчел "ставят" в акупунктурные точки. Используют и комплексное лечение - ужаление с иглорефлексотерапией.