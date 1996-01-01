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Ящур опасен для человека

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

"Мы все напуганы эпидемией ящура в приморских селах. Объясните, может ли человек заразиться от больного животного?" - Светлана Викторовна, г. Владивосток.

К сожалению, человек тоже может заразиться ящуром. Болезнь передается преимущественно пищевым путем, например, через молоко, при этом вирус проникает в организм человека через слизистую оболочку рта. Иногда заражение происходит через повреждения на коже человека (при доении коров, уходе за животными, уборке коровников).

Проявляется болезнь поражением слизистой оболочки полости рта, губ, носа, кожи, в межпальцевых складках и у ложа ногтя. От человека к человеку заболевание не передается.

Болезнь характеризуется острой лихорадкой, интоксикацией, развитием стоматита, появлением пузырьков на коже межпальцевых складок и около ногтевого ложа пальцев. Признаками ящурного стоматита является обильное слюнотечение, причиняющее больным страдания и приводящее к потере жидкости.

Заболевание для человека не смертельное, лечение продолжается около двух недель.

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