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Ядовитые таблетки
Если вам не повезло и вы купили в магазине испорченные пельмени или консервы с истекшим сроком годности, некачественный товар можно вернуть и потребовать свои деньги обратно. Когда же вы приобретаете в аптеке поддельное лекарство, вы об этом, скорее всего, даже не узнаете...
Количество поддельных лекарств в России растет с каждым годом. По официальной статистике, в аптеках сегодня продается от 6 до 20% фальсифицированных препаратов.
Одной из первых была обнаружена подделка антибиотика суммамед, производства хорватской компании "Плива". Как только это выяснилось, компания обратилась в российский Минздрав и отозвала всю партию лекарства, заново переупаковав и снабдив специальной защитной наклейкой. Недавно "Плива" вынуждена бы-ла снова начать борьбу - на этот раз на рынке появился фальсифицированный ноотропил.
Французская фирма "Авентис" в 2000 г. обнаружила, что на территории России продается подделка их антибиотика клафоран, в составе которого - опасное токсическое вещество. Все партии фальсифицированного препарата уничтожили. Датская компания "Ново Нордиск" в 1995 г. заключила соглашение с российской компанией "Ферейн". Согласно договоренности, "Ферейн" закупала у датчан сырье для производства генно-инженерного инсулина и наносила торговую марку "Ново Нордиск". Срок этого контракта истек в 1998 году. Но российская компания продолжила производство препарата под той же маркой. В результате только в Волгограде более тысячи человек были госпитализированы с осложнениями после приема этого инсулина.
Однако последствия такого лечения могут быть гораздо серьезнее. Известны случаи, когда прием фальсифицированных лекарств приводил к летальному исходу. Теневой оборот от производства таких лекарственных средств в России равен в среднем $200 млн ежегодно. Можно ли остановить этот поток? О том, как обстоит дело с лекарственной безопасностью в Приморском крае, наш корреспондент беседует со Светланой Пономарчук, директором Приморского краевого центра сертификации и контроля лекарственных средств. Именно это учреждение и контролирует качество лекарственных средств в крае.
- Светлана Григорьевна, как закон обеспечивает лекарственную безопасность?
- Согласно Федеральному закону "О лекарственных средствах", а также постановлениям Правительства РФ и приказам Минздравсоцразвития, все лекарственные средства, которые ввозят оптовые фармацевтические компании в край, проходят проверку в контрольно-аналитической лаборатории Центра. Специалисты их проверяют по следующим показателям: описание, упаковка, маркировка, Кроме того, смотрят, не проходят ли данные партии по базе забракованных, фальсифицированных и похищенных. В случае сомнения в качестве проводится анализ лекарственных средств по всем показателям. При таком контроле за 6 месяцев 2005 г. удалось не допустить к реализации 6511 упаковок фальсифицированных препаратов.
- Как должен поступить человек, если купленные в аптеке таблетки вызвали сомнение? Где он может проверить препарат и сколько это будет стоить?
- В таком случае необходимо обратиться в ту же аптеку, в которой приобреталось лекарство. Центр работает только с юридическими лицами (аптеками). На анализ предоставляется не только образец потребителя, но и берется необходимое количество препарата для проведения трех полных анализов данной серии. Стоимость экспертизы зависит от вида и сложности работы.
Что же касается БАДов, то поскольку они не относятся к лекарственным средствам и находятся в компетенции Роспотребнадзора, их проверку мы не проводим.
Кстати, всего за 6 месяцев 2005 года к нам поступило 39 жалоб. Причем по результатам проверок ни одна жалоба на качество лекарственных средств не подтвердилась.
Комментарий
Итак, нынешнее законодательство подразумевает, что если вы сомневаетесь в качестве лекарства, то должны отнести его в аптеку, которая вам его продала, и аптека пишет жалобу в Центр сертификации на саму себя, приложив препарат, который вы ей вернете. То есть, рядовой гражданин не имеет возможности выяснить, что же ему продали, кроме как через организацию, которая это сделала. При таком подходе со стороны законодателя цифра выявленных фальсификатов не вызывает удивления. Но, к сожалению, на сегодняшний момент спасение утопающих - дело рук самих утопающих. Так что, принимая лекарства, прежде внимательно осмотрите упаковку, цвет таблеток и прочитайте аннотацию.
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