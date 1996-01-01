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"Съедобные лекарства" от диабета

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Самое известное растение в семействе аралиевых - женьшень. Как он влияет на течение диабета, уже говорилось ранее. Такой же замечательной способностью снижать содержание сахара в крови обладают и другие родственники "корня жизни".

Самое изученное среди них - элеутерококк колючий Элеутерококк обладает большей, даже по сравнению с женьшенем, способностью снижать содержание сахара в крови. В опыте на животных, которым вводили вещества, повреждающие функцию поджелудочной железы, алаксан и адреналин, экстракт элеутерококка препятствовал гликозурии - повышенному содержанию сахаров в моче.

Он же препятствовал падению уровня гликогена в печени и мышцах. Гликоген часто называют животным крахмалом, он является запасным энергетическим материалом. Хранится в мышцах и печени. Без него не пошевелить ни ногой, ни рукой, даже не скорчить гримасу на лице. Ну нет горючего для движения лицевых мышц. Однако его содержание в печени, помимо всего прочего, играет важнейшую роль в поддержании постоянной концентрации глюкозы в крови в организме в целом.

Элеутерококк как растительный препарат также повышает инсулиновую активность крови, оказывает защитное действие на островковый аппарат поджелудочной железы, который отвечает за выработку инсулина, от повреждающего агента. Накопились данные, свидетельствующие о том, что препараты женьшеня и элеутерококка нормализуют уровень сахара в крови, повышенной как в результате избыточного приема с пищей, так и при диабете. Такими же свойствами обладает и аралия высокая. Наконец, в этом большом семействе аралиевых числится внушительных размеров дерево - калапанкс семилопастный. Настой его ягод, листьев, корней помогал животным легче переносить введение больших доз сахара. То же самое относится и вышеперечисленным видам - аралии, акантапанаксу, заманихе.

Поговорим о растениях, которые человек выращивает много-много веков. Например, о льняном семени. Его отвар вызывает отчетливые морфофункциональные изменения поджелудочной железы. У подопытных животных, больных тяжелой формой диабета, при которой, как правило, 45% животных погибает, лечение отваром льняного семени вызывает не только снижение сахара в крови, но и восстановление островковой ткани поджелудочной железы.

В народной медицине Дальнего Востока, а также в странах Средиземноморья для лечения диабета применяют корни лопуха большого, горец птичий и полынь Сиверса. Последние два растения, входящие в состав комплексного тибетского лекарства, оказались эффективными на ранних стадиях экспериментального панкреатита: проявляли противовоспалительное действие, нормализовали ферментативную активность.

У человеческого жилья, как правило, растет и паслен черный, которым мы обычно лакомимся в детстве. Настойка его плодов после 30-дневного введения животным снижала уровень глюкозы в крови на 21%. А трехдневный курс приема листьев черники снижает тот же уровень глюкозы в крови вдвое.

Стоит обратить внимание на "съедобные лекарства", которые можно потреблять ежедневно - стручки фасоли, семена вики, цветки кукурузы. Английский журнал New Herbal Practitioner рекомендует отвар стручков фасоли с хмелем, который является источником иона хрома, необходимого для связи молекулы инсулина с рецепторами клеточных мембран.

Арсенал противодиабетических растений Дальнего Востока насчитывает как минимум 43 вида. Многие из них обладают "инсулиноподобным действием" и уже сейчас могут использоваться в качестве вспомогательных средств в комплексном лечении диабета. Выбор большой, остается только им воспользоваться.

Рубрику "Народная медицина" представляет Виктор ИВЛЯКОВ (dersukavalerovo@mail.ru), консультант по лекарственным растениям. В 1979 году начал работать над созданием музея женьшеня при совхозе "Женьшень". За 12 лет собрал 3000 подлинных предметов и документов, подтверждающих, что женьшень - феномен в истории человечества. В 1990 году предложил рецептуру адаптогенного травяного чая "Дерсу", организовал научные исследования и производство этого продукта. Ученик профессора Брехмана.

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