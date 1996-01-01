Первый бокал - за здоровье

Известно, что все долгожители - люди, практически непьющие или пьющие только красное сухое вино, и то в небольших количествах. Поэтому, пить или не пить, для человека, ведущего здоровый образ жизни, вопрос далеко не праздный.

Пить или не пить - вот в чем вопрос

Часто даже пересмотрев свое отношение к себе и придя к необходимости вести здоровый образ жизни, совсем отказаться от спиртного бывает очень трудно. Да и мнения на этот счет существуют самые противоположные: от полного отрицания спиртных напитков до убежденности в их не только полезности, но и лечебном эффекте.

Лучше, конечно, вообще отказаться от спиртного. Но если у вас в силу разных причин это не получается, то давайте сразу и решим, что для человека, ведущего здоровый образ жизни, можно считать нормой.

Прочитав массу самой разной литературы, описывающей как положительное, так и отрицательное влияние спиртного на человеческий организм, я сделала вывод, что человек, заботящийся о своем самочувствии, может позволить себе без ущерба для здоровья не более одного стакана сухого вина в день.

Наиболее полезным по сравнению с другими спиртными напитками некоторые исследователи считают сухое красное вино. По их мнению, оно замедляет процессы старения, обладает антиоксидантной активностью, понижает риск возникновения онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Употребление вина в небольших количествах, не более 0,5-1 стакана в день, улучшает самочувствие, является профилактическим и даже витаминным средством.

Не пейте дешевые вина

Более того, было замечено, что люди, вообще не употребляющие вино, болеют чаще, чем те, кто пьет его регулярно, но в умеренном количестве. Речь, разумеется, идет о качественном вине, а не о каких-то подделках. Поэтому мой вам совет: не пейте дешевые вина, оставьте их для тех, для кого важнее количество. Лучше накопите денег и купите хорошее вино. Одной бутылки должно хватать на неделю. Не пейте больше одного бокала за один раз: подмечено, как только на какой-нибудь вечеринке берешься за третий по счету бокал, как тут же начинают проявляться все отрицательные качества этого, казалось бы, такого безобидного напитка. Недаром один мудрец сказал: " Первый бокал - за здоровье, второй - для удовольствия, третий - для безумия".

Исследования также показывают, что избыток алкоголя провоцирует образование свободных радикалов, способствующих окислению клеток и, как следствие, старению организма. Не секрет, что в странах и регионах, занятых виноделием, где употребление вина во время трапезы является нормой, продолжительность жизни выше, чем в других местностях. Получается, что небольшие дозы красного сухого вина можно использовать как средство для борьбы со старением. Если учитывать, что антиоксидантные свойства вина действуют как тормоз в разрушениях временем человеческого организма. Замечено также, что именно красное вино, а не какие-либо другие спиртные напитки, даже разбавленное водой в пропорции один к двум, обладает антивирусной активностью благодаря содержанию в нем особого вещества - танина. А наличие в вине большого количества ацитилсалициловой кислоты способствует разжижению крови, а значит, снижению риска образования тромбов и, как следствие, снижению риска инфарктов и инсультов. Однако в любом случае нелишне будет проконсультироваться с вашим лечащим врачом, потому что есть люди, которым любые спиртные напитки, и даже красное вино, вовсе противопоказаны.

Этот странный, неприятный напиток

А теперь о пользе водки, если таковая, конечно, имеет место быть. Ну, наверное же, есть в ней что-такое, если человечество веками производит этот странный, неприятный на вкус, но такой любимый многими нашими соотечественниками напиток. И в ней тоже, как оказалось, есть некоторая польза: замечено, если выпивать не более 1-2 рюмок за одну трапезу, то содержание холестерина в крови снижается, если выпить третью, то содержание холестерина становится больше, чем было. Для уточнения, под рюмкой подразумевается емкость 30-50 гр., не больше.

К сожалению, часто в нашем обществе по умению пить судят о деловых качествах человека. Поэтому, если по роду деятельности вам приходится принимать участие в разных застольях и деловых переговорах, сопровождающихся поглощением большого количества спиртного, и отказаться нет никакой возможности, позвольте дать вам совет, который может показаться идущим вразрез со всеми рекомендациями медиков. Я в свою очередь почерпнула его у одного замечательного человека, бывшего морского офицера, автора книги "Я и мое сердце" Анатолия Бабушкина, перенесшего тяжелейший инфаркт миокарда. Сама использую его вот уже в течение 5 лет, и ни разу он меня не подводил. Суть этого метода пития заключается в том, чтобы не допустить перемешивания еды с водкой в желудке, поэтому первая стопка, не более 50-100 гр., выпивается до еды. Попав в голодный желудок, водка быстро всасывается в кровь и также быстро выводится из организма. Если кого-то пугает, что спиртное может обжечь слизистую желудка, то хочу напомнить, что существует даже методика лечения язвы желудка при помощи чистого спирта, который выпивается именно на голодный желудок.) Сосуды начинают расширяться, по телу разливается приятное тепло - возникает эффект так называемого "огненного шара", длится который не более 5-10 минут. Потом, сколько ни пей, достичь этого уже не удастся. При этом выделяется большое количество пищеварительных соков, и вы сможете с удовольствием и без особого ущерба для здоровья съесть все, что захочется.

Обычная же практика поглощения после спиртного большого количества калорийной пищи является, на мой взгляд, ошибочной. И вот почему. Известно, что калорийность пищи определяется по тому, сколько калорий она выделяет при горении. Спиртное считается высококалорийным продуктом, потому что при горении выделяет большое количество тепла. Представьте себе, во сколько раз повышается калорийность съеденной вами пищи, сдобренной большим количеством спиртного! Более того, пропитанная алкоголем пища будет медленно продвигаться в процессе пищеварения, и сколько будет перевариваться пища, столько и будет находиться алкоголь в вашем организме, медленно отравляя его. Вот уж точно, как в популярном фильме "Особенности национальной охоты", деньги не на ветер!

Без силы воли - ни-ни!

Но, подчеркиваю, методика Бабушкина применима лишь в случае, если вы всерьез намерены вести здоровый образ жизни и обладаете для этого достаточной силой воли, коей, учитывая наш менталитет, может понадобиться немало. Ну а если пить в меру, несмотря на все предостережения, не получается, лучше вообще избавиться раз и навсегда от этой привычки, так как организм сам вырабатывает то количество и спиртного, и никотина, и холестерина, которое ему необходимо, и не надо приучать его к дополнительным дозам.

Но если о пользе небольших доз алкоголя для здоровья еще можно подискутировать, то о курении надо говорить лишь с точки зрения причинения несомненного вреда для человеческого организма. Курить человеку, ведущему здоровый образ жизни, нельзя ни при каких условиях. Особенно губительно действует на человеческий организм сочетание алкоголя и табакокурения. Несмотря на очевидность этого, полагаю, не лишним будет поговорить с нашими читателями на эту тему в следующих номерах "ДВЛ".