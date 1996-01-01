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"Айболит" в домашней аптечке
Нет нужды рассказывать, сколько неудобств и боли приносят ревматизм и остеохондроз, артрит и ринит, гипертония и диабет... Походы в поликлинику с изматывающими очередями для больного человека часто превращаются в большую проблему. А ведь контролировать свое самочувствие и проходить курс необходимых физиотерапевтических процедур можно, не вставая с постели (а в некоторых случаях и не отлучаясь с работы).
О том, какие медицинские приборы для домашнего пользования способны нам в этом помочь, рассказывает директор сети магазинов "Домашний доктор", врач по образованию Любовь ХОХЛОВА.
Инфаркта можно избежать
- Любовь Владимировна, какие аппараты обязательно должны быть в домашней аптечке?
- Это все очень индивидуально и зависит от того, каким заболеваниям подвержены члены семьи. Одним из наиболее востребованных приборов является тонометр. Многие болезни, в том числе и гипертония, в последнее время изрядно помолодели. А длительный гипертонический криз запросто может привести к инфаркту. Имея же под рукой тонометр, можно на ранней стадии заметить проблемы с давлением и не допустить развития заболевания, своевременно обратившись к врачу.
- А какие тонометры лучше: механические или электронные?
- Механические все-таки рассчитаны на специалистов. Для того чтобы ими пользоваться, нужно обладать определенными навыками, к тому же часто человек слышит то, что хочет слышать. Электронный тонометр в этом смысле более объективен. Главное - соблюдать несложные правила пользования.
Кроме того, тонометры бывают запястными и плечевыми. Первые я бы рекомендовала здоровым, молодым людям. Пожилым, а также страдающим атеросклерозом, сахарным диабетом и рядом других заболеваний лучше пользоваться плечевыми приборами.
Кстати, помимо диагностической аппаратуры, применимой в домашних условиях, есть и лечебная. Например, "Онега" - прибор, который всего за 3-5 минут (!) стабилизирует давление.
Простуде и астме - нет!
- Не за горами осень и сопутствующие ей простудные заболевания. Что можете посоветовать в качестве профилактики и лечения?
- Если в семье есть маленькие дети либо взрослые, имеющие склонность к респираторным и бронхолегочным заболеваниям, - не обойтись без ингалятора, который станет настоящей палочкой-выручалочкой. Благодаря ему лекарственные средства при вдыхании проникают в самые труднодоступные участки гортани и легких и способствуют быстрому клиническому эффекту. К тому же у него нет возрастных ограничений, он очень прост в эксплуатации и нередко служит альтернативой внутривенному введению препаратов.
Ингалятор может быть компрессорным или ультразвуковым. У каждого типа свои достоинства. Кстати, хотелось бы развеять заблуждение, что ингалятор можно заменять "Ромашкой". Ни в коем случае! Это только приведет к обострению заболевания. "Ромашка" - это косметический прибор, его функция - распаривание лица, и применять его нужно строго по назначению.
Кроме того, существует масса интересных и высокоэффективных разработок Елатомского завода для лечения теплом или магнитом: "Маг", "Алмаг", "Магафон", "Фея", "Мавит", "Рикта"... Большую пользу приносят не менее замечательные приборы "Элад Мед Теко" для Д'арсонвализации, "Магафон" - для магнитоакустической терапии, но это уже тема отдельного разговора.
В следующих номерах мы продолжим рассказывать об эффективных домашних "айболитах", которые способны значительно облегчить нам жизнь, избавляя от боли и возвращая здоровье.
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