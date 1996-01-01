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"Лекарственные" заблуждения

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

С лекарствами связано множество заблуждений относительно их применения. Что же правда, а что чистейшие выдумки?

Заблуждение № 1

Можно одновременно принять сразу несколько лекарств

Лекарства могут быть не совместимы друг с другом. Чаще всего встречается фармакологическая несовместимость. Иногда она полезна. Например, атропин незаменим при отравлениях ядом мухомора. Но в основном несовместимость лекарств мешает. Очень часто несовместимыми бывают антибиотики. Их не следует без необходимости сочетать с жаропонижающими, снотворными, антигистаминными препаратами.

Заблуждение № 2

Лекарства одинаково действуют на всех людей

Известно, что одни и те же медикаменты несколько по-разному влияют на детей, пожилых людей, беременных женщин. Более того, лечебный эффект таких лекарств, как эритромицин, верапамил, диазепам, ниже у женщин, чем у мужчин, а анаприлина и тазепама - наоборот.

Заблуждение № 3

Перед тем как проглотить таблетку, ее обязательно нужно разжевать

Обычные таблетки действительно необходимо сначала измельчить. Но разжевывать таблетки, покрытые специальными оболочками, нельзя. Они просто перестанут действовать. Существует и опасность нежелательных побочных реакций. Например, при измельчении покрытых оболочкой таблеток возможно усиление их раздражающего действия на желудок. Относится это к таким лекарствам, как вольтарен, индометацин, диазолин, реопирин, ибупрофен, бонафтон.

Заблуждение № 4

Запивать лекарства лучше простой водой

Все лекарства действительно нужно запивать. Но не чем угодно. Для эритромицина лучше подходят щелочные минеральные воды или молоко, для индометацина и резерпина - молоко, для кофеина, теобромина и теофиллина - кислые соки. Препараты кальция и эритромицин нельзя запивать кислыми соками, а тетрациклин - молоком. Много хлопот доставляет аспирин. Его лучше запивать какой-либо щелочной минеральной водой - боржоми или ессентуки № 4.

Заблуждение № 5

Лекарства нужно принимать после еды

Наиболее выгодно во всех отношениях принимать лекарства натощак. Но некоторые из них глотают до еды не потому, что так выгоднее, а потому, что иначе нельзя. Например, эритромицин и пенициллин разрушаются в кислой желудочной среде. Препараты кальция, принятые после еды, могут образовывать с кислотами пищи нерастворимые осадки. Неомицин, нистатин и полимиксин образуют такие же осадки с желчью. Препараты ландыша и строфанта весьма чувствительны к пищевым сокам - принятые вместе с пищей, они вместе с ней и перевариваются. Есть лекарства, которые следует принимать непосредственно во время еды. Они помогают желудку переваривать пищу. К ним относятся и сам желудочный сок, и его препараты - пепсин, фестал, дигестал, энзистал. Вместе с едой необходимо принимать лекарства, подлежащие перевариванию. Это препараты сенны, коры крушины, корня ревеня и плодов жостера. Во время еды приходится принимать хинидин, некоторые мочегонные, эуфиллин, энтеросептол, левомицетин. Существуют так называемые противокислотные средства - викалин, викаир, окись магния, прием которых должен быть приурочен к моменту, когда желудок пустеет, а соляная кислота продолжает выделяться, то есть через час-два после окончания еды.

Заблуждение № 6

Лекарства от известных производителей лучше

Многие лекарства имеют одну и ту же лечебную основу, но выпускаются под разными названиями. Они называются лекарствами-синонимами. Жаропонижающее средство парацетамол продается как панадол, тайленол, эффералган. Противоаллергический препарат тавегил есть не что иное, как клемастин, а известный гипертоникам клофелин выпускается под названиями гемитон, катапресан и хлорфазолин. Лекарства-синонимы отличаются друг от друга либо только названием, либо несущественными для лечебного действия добавками.

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