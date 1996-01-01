Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
"Лекарственные" заблуждения
С лекарствами связано множество заблуждений относительно их применения. Что же правда, а что чистейшие выдумки?
Заблуждение № 1
Можно одновременно принять сразу несколько лекарств
Лекарства могут быть не совместимы друг с другом. Чаще всего встречается фармакологическая несовместимость. Иногда она полезна. Например, атропин незаменим при отравлениях ядом мухомора. Но в основном несовместимость лекарств мешает. Очень часто несовместимыми бывают антибиотики. Их не следует без необходимости сочетать с жаропонижающими, снотворными, антигистаминными препаратами.
Заблуждение № 2
Лекарства одинаково действуют на всех людей
Известно, что одни и те же медикаменты несколько по-разному влияют на детей, пожилых людей, беременных женщин. Более того, лечебный эффект таких лекарств, как эритромицин, верапамил, диазепам, ниже у женщин, чем у мужчин, а анаприлина и тазепама - наоборот.
Заблуждение № 3
Перед тем как проглотить таблетку, ее обязательно нужно разжевать
Обычные таблетки действительно необходимо сначала измельчить. Но разжевывать таблетки, покрытые специальными оболочками, нельзя. Они просто перестанут действовать. Существует и опасность нежелательных побочных реакций. Например, при измельчении покрытых оболочкой таблеток возможно усиление их раздражающего действия на желудок. Относится это к таким лекарствам, как вольтарен, индометацин, диазолин, реопирин, ибупрофен, бонафтон.
Заблуждение № 4
Запивать лекарства лучше простой водой
Все лекарства действительно нужно запивать. Но не чем угодно. Для эритромицина лучше подходят щелочные минеральные воды или молоко, для индометацина и резерпина - молоко, для кофеина, теобромина и теофиллина - кислые соки. Препараты кальция и эритромицин нельзя запивать кислыми соками, а тетрациклин - молоком. Много хлопот доставляет аспирин. Его лучше запивать какой-либо щелочной минеральной водой - боржоми или ессентуки № 4.
Заблуждение № 5
Лекарства нужно принимать после еды
Наиболее выгодно во всех отношениях принимать лекарства натощак. Но некоторые из них глотают до еды не потому, что так выгоднее, а потому, что иначе нельзя. Например, эритромицин и пенициллин разрушаются в кислой желудочной среде. Препараты кальция, принятые после еды, могут образовывать с кислотами пищи нерастворимые осадки. Неомицин, нистатин и полимиксин образуют такие же осадки с желчью. Препараты ландыша и строфанта весьма чувствительны к пищевым сокам - принятые вместе с пищей, они вместе с ней и перевариваются. Есть лекарства, которые следует принимать непосредственно во время еды. Они помогают желудку переваривать пищу. К ним относятся и сам желудочный сок, и его препараты - пепсин, фестал, дигестал, энзистал. Вместе с едой необходимо принимать лекарства, подлежащие перевариванию. Это препараты сенны, коры крушины, корня ревеня и плодов жостера. Во время еды приходится принимать хинидин, некоторые мочегонные, эуфиллин, энтеросептол, левомицетин. Существуют так называемые противокислотные средства - викалин, викаир, окись магния, прием которых должен быть приурочен к моменту, когда желудок пустеет, а соляная кислота продолжает выделяться, то есть через час-два после окончания еды.
Заблуждение № 6
Лекарства от известных производителей лучше
Многие лекарства имеют одну и ту же лечебную основу, но выпускаются под разными названиями. Они называются лекарствами-синонимами. Жаропонижающее средство парацетамол продается как панадол, тайленол, эффералган. Противоаллергический препарат тавегил есть не что иное, как клемастин, а известный гипертоникам клофелин выпускается под названиями гемитон, катапресан и хлорфазолин. Лекарства-синонимы отличаются друг от друга либо только названием, либо несущественными для лечебного действия добавками.
Новости тематики
- Дальний Восток рассчитывает на телемедицину
- Как уберечься от инфекций
- На Дальнем Востоке школьница умерла прямо на перемене
- В Амурской области уволили медсестру за фотографию
- Благодаря процедуре ЭКО сотни семей в Приморье испытали радость рождения ребенка
- ПЭТ-препараты в Приморье будут возить самолетами
- Гранты "Сколково" дадут медицинским технологиям
- Что в тарелке у школьника
- Простуда грозит осложнениями
- Лучшая на Дальнем Востоке поликлиника находится в Хабаровске
Новости раздела
- Обнаружен новый вариант вируса клещевого энцефалита
- Три вируса гриппа "ходят" по Приморью
- Дальний Восток рассчитывает на телемедицину
- Медицинский центр ДВФУ приглашает приморцев на Всемирный день борьбы с инсультом
- Работодатели Дальнего Востока получат льготы за здоровье работников
- На Дальнем Востоке построят больницу с участием корейских инвесторов
- Квот на ЭКО стало больше
- Приморские врачи получили Бизнес-Премию
- Утренняя прогулка с врачом стала доброй традицией
- В детской больнице Приморья открылось обновленное урологическое отделение
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Люди кипели от возмущения"
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Пенсионный возраст для этих людей могут оставить прежним
- Приморцев зовут на пикеты против повышения пенсионного возраста