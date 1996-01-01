Жемчуг очищает кровь, алмаз укрепляет сердце

Древние индийские врачеватели считали, что так же, как и металлы, камни содержат информационно-энергетические вибрации лечебного свойства.

Лечебная энергия камней и драгоценностей может активизироваться, если носить их в виде украшений, браслетов и колец, либо можно помещать камни на ночь в воду и выпивать ее на утро. Драгоценные камни повышают сообразительность, чувствительность, память.

Для здоровья рекомендовалось использование аметиста, гелиотропа и жемчуга. Для развития способности к восприятию тонких энергий - алмаз, ляпис-лазурь, рубин. Для развития экстрасенсорного восприятия советовалось носить агат, берилл. Защита от гнева - жемчуг и опал. Защита от простуд - высокоуглеродистая сталь в виде ожерелья или браслета.

Агат. Полезен для детей - предохраняет от страха, помогает раньше научиться ходить, развивает вестибулярный аппарат.

Аметист. Развивает в человеке качества благородства, любви, сострадания и укрепляет надежду. Помогает контролировать эмоции при их неустойчивости.

Берилл. Способствует развитию интеллекта, могуществу, повышению престижа и установлению высокого положения в обществе. Помогает в работе живописца и композитора.

Гелиотроп. Является лучшим кровоочистительным средством, помогает улучшить состояние при высокой кровоточивости. Хорошее средство при хронических нарушениях функции печени, селезенки, улучшает состояние при анемии.

Алмаз. Издревле употребляется как сердечное стимулирующее средство, тонизирующее и сообщающее сердцу энергию жизни. Считается "камнем омоложения". При ношении дарует материальное процветание и духовное возвышение.

Гранат. Красный, желтый и коричневый гранат проявляет целебный эффект.

Лазурит (ляпис-лазурь). Укрепляет глаза, помогает при самых различных глазных заболеваниях.

Лунный камень. Поглощает энергию Луны и вообще все виды "лунной энергии". Если человек страдает от частых эмоциональных стрессов и испытывает беспокойство при новолунии или полнолунии (т.е. энергетически зависим от влияний Луны), то он должен носить лунный камень.

Опал. Способствует росту и здоровью детей, развитию чувства благосклонности и дружественности. Активизирует состояние сострадания, любви, веры.

Жемчуг. Создает охлаждающий эффект, дарит успокаивающие целебные вибрации. Успокаивает организм, очищает кровь. Применяется при заболеваниях желудка, печени, желчного пузыря и хроническом воспалении кишечника. Биоэлектрическая энергия жемчуга может использоваться в форме приема так называемой "жемчужной воды". Четыре-пять небольших жемчужин кладут в стакан с водой и оставляют на ночь. Эта вода принимается маленькими глотками на следующий день как напиток. Помогает при острых воспалительных состояниях и снижает излишнюю кислотность организма.

Красный коралл. Очищает кровь и помогает контролировать ненависть, раздражительность, гнев и зависть, если носить его на указательном или безымянном пальце правой руки.

Рубин. Помогает развитию способности к концентрации внимания и придает силу уму. Укрепляет сердце.

Сапфир. Помогает при ревматизме, ишиасе, различных невралгиях, эпилептических состояниях, истерических реакциях.

Топаз. Способствует страсти и уменьшает страх и тревогу. Придает силу интеллекту.

Влияние металла на организм важно не меньше, чем воздействия камня: в древности каждый из известных тогда металлов имел и лечебное значение. В настоящее время наиболее широко известна лечебная сила медных пластин, которые прикладывают к коже в определенных местах (в зависимости от вида патологии). Известно также лечебное значение серебра как дезинфицирующего средства. Приведем несколько рекомендаций медиков Древней Индии по применению в качестве целебного средства некоторых металлов.

Золото. Эффективно для тонизирования нервной системы. Улучшает память и интеллект, укрепляет сердечную мышцу и повышает выносливость и работоспособность. Хорошо помогает при истерии, эпилепсии, сердечных приступах, слабости легких и печени. Энергию золота можно выявить и применить, потребляя "золотую воду". Для приготовления такой воды золотое украшение помещают (без каких бы то ни было драгоценных камней!) в емкость с двумя стаканами воды и кипятят, пока половина объема воды не выкипит. Одну чайную ложку такой "золотой воды" нужно принимать три раза в день. Средство придает энергию сердцу, заставляя любой пульс стать устойчивым и здоровым. Золотая вода также стимулирует память, пробуждение духовного сознания. Золото обладает "согревающим" свойством (придает организму "внутреннюю теплоту") и поэтому должно применяться с большой осторожностью. Некоторые люди вообще не переносят золота, и это проявляется у них в виде кожной сыпи, появляющейся в ответ на прикладывание золота к телу.

Серебро. Способствует проявлениям терпения, выдержки и силы воли. Помогает при истощении, хронической лихорадке, слабости после лихорадки, при изжоге, хроническом воспалении кишечника, повышенной мышечной активности желчного пузыря, при обильном менструальном кровотечении. Серебро очень эффективно при воспалительных заболеваниях, связанных с поражением сердца (ревматизм), при нарушениях функций печени и селезенки. Серебряная вода изготавливается так же, как и золотая. Питье теплого молока, согретого в серебряной посуде, увеличивает силу и выдержку.

Олово. Дает омолаживающий эффект. Оксид олова употребляется при лечении сахарного диабета, бронхиальной астмы, острых респираторных инфекций, анемии, кожных заболеваний, заболеваний легких, нарушениях тока лимфы в лимфатических сосудах.

Конечно, не у каждого дома ларцы ломятся от обилия золотых украшений да рубинов. Возможно, вышеописанные методы применимы в условиях амбулаторных и клинических - нужно изучать эту сферу лечебных воздействий на человеческий организм. Просто поражает широта изысканий древних медиков. Они исследовали буквально все факторы окружающей человека жизни и практически всему нашли свое место, все смогли так или иначе соотнести с процессом исцеления.