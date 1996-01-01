Растения против рака

Все усилия мировой медицины направлены на разработку хирургических, лучевых и химиотерапевтических методов лечения опухолевых заболеваний. Одновременно с этим ученые многих стран изыскивают новые средства против рака среди лекарственных растений.

При изучении рукописных источников установлено, что в XVI веке для лечения рака использовали 56 средств растительного происхождения. Наиболее распространенными в то время являлись вещества из растений, содержащих эфирные масла, кислоты, алкалоиды и красящие вещества. Во всех старинных травниках и лечебниках от рака рекомендуются прежде всего растения, содержащие фитонциды: хрен, редька, чеснок, шалфей, бедренец, чага, крапива, мята, полынь.

При этом некоторые растительные лекарственные вещества считались специфическими для тех или иных локализаций рака. Так, при поражении полости рта и горла для полосканий назначались мята, любисток, подорожник. При поражении наружных половых органов рекомендовались примочки и обмывания из отвара крушины с добавлением квасцов. При раке молочных желез - примочки из отвара касатика (ириса). При внутренних поражениях - отвар чеснока в молоке или отвар корня дягиля.

Большой знаток истории медицины древних народов Н. А. Богоявленский указывал, что среди растений, пригодных для лечения рака, особенно широко народная медицина рекомендовала кровохлебку, барвинок, фиалку трехцветную, ромашку аптечную, дымянку, крапиву, лапчатку, подорожник. Во Львовской области для лечения рака применяли болиголов, рябину, лабазник, молочай, морковь, чистотел, а в Донецкой области для лечения рака кожи - свежевыжатый сок или водный отвар дурнишника. Нельзя не упомянуть о весьма интересном сообщении, сделанном профессором Н. И. Пироговым более века назад, о "чудесном действии свеженаскобленной моркови в раковых язвах".

В арсенале противоопухолевой фитотерапии выдающегося средневекового врача Амирдовлата упоминаются представители семейства лилейных. Новейшие исследования показали, что их высокая лекарственная активность обусловлена наличием гликозидов, алкалоидов, сапонинов и других биологически активных веществ.

Если говорить об использовании народного опыта, можно обратиться также и к восточной медицине, которая является наиболее древней и богатой лекарственными средствами. Например, в восточных противораковых рецептах нередко фигурирует жемчужина восточной медицины - женьшень. Значительное число противораковых средств восточной медицины имеется в Каноне врачебной науки Авиценны, обзорах восточных лекарственных средств различных авторов.

Восточным противораковым средствам присущи свойства, которые отличают их от всех остальных. Во-первых, все они только природного происхождения. Во-вторых, используются не в виде определенных, специально выделенных соединений, а в естественном состоянии или в виде водных извлечений (отваров).

В-третьих, растения, как правило, малотоксичны и применяются в сравнительно больших дозах. Например, при лечении шейки матки одна больная в течение 2 месяцев приняла около 1 кг софоры японской, а в одном из рецептов, предназначенных для лечения лимфогранулематоза, содержится до 11 г женьшеня.

Как и во всех других случаях, при лечении рака восточная медицина использует сложные прописи, состоящие из 5, 10 и более ингредиентов растительного и другого происхождения. Так, по данным китайских ученых, хороший эффект при лечении рака шейки матки дает софора японская, которая является главным компонентом весьма длинной прописи. Кроме софоры японской в качестве вспомогательных противораковых средств в нее входят пион, астрагал, солодка и др. В зависимости от сопутствующих раку признаков болезни в рецепт входят также различные симптоматические средства, которых иногда насчитывается более десятка.

К сожалению, очень трудно составить какое-либо представление об эффективности лечения рака средствами восточной медицины. В литературе даже последних лет можно найти описание только отдельных случаев лечения опухолей костей, матки, болезней крови. Более определенно можно судить лишь о наиболее часто встречающихся растениях, которые применяются для лечения рака. Это некоторые виды астрагала, солодки, истода, эвкомии, горца.

Примечательно, что примерно половина растений восточной медицины произрастает на территории нашей страны. Только на Дальнем Востоке растут примерно 9 из них. Природно-климатические условия дают возможность для культивирования этих растений в России.

Развитие опухоли столь сложно и многосторонне, что лекарства, пригодные для воздействия на одно из звеньев, могут в то же время неблагоприятно влиять на другие происходящие в организме процессы. По этому поводу петербургский ученый Н. В. Лазарев пишет, что "из, казалось бы, почти безнадежного положения все же есть выход. Он заключается в том, чтобы следовать природе, чтобы использовать предшествующие в организме комплексные защитные реакции и механизмы".

Исследованиями Лазарева и его школы отмечено, что сочетание химиотерапевтических специфических веществ с так называемыми адаптогенами почти всегда весьма выгодно. Последующие исследования дали основания считать, что, например, элеутерококк является эффективным средством на ранних стадиях опухолевого процесса.

Элеутерококк не усиливает лечебного действия химиотерапевтических противоопухолевых препаратов, но зато ослабляет их токсическое воздействие на организм. Он показан раковым больным как безвредное тонизирующее средство, в котором они, безусловно, нуждаются. Элеутерококк также помогает менее болезненно переносить курсы лечения противораковыми средствами.