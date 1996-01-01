Красоту вернула капуста

Хочу рассказать, как в детстве бабушка помогла мне избавиться от прыщей. Надеюсь моя история поможет молодым людям, страдающих из-за нечистой кожи на лице.

В то лето я приехала в бабушке в деревню. Она стразу обратила внимание на мое лицо. Растопила баню и после того как мы с ней попарились, выжала сок из свежей капусты и дала мне протереть им лицо. Я намазалась от души. На следующий день процедуру повторили, потом еще и еще. Одним словом, домой я возвращалась с идеальной кожей. С тех пор я очень верю в народную медицину и всем советую лечить кожу соком свежей капусты.

Нина Владимировна, г. Находка.

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