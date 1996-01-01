Зеленый чай от головной боли

Я много лет страдаю от головной боли, перепробовала массу рецептов и знаю, что реально помогает. Надеюсь, что мои рецепты помогут и вашим читателям.

1. Натрите виски тертым лимоном с цедрой.

2. Помассажируйте виски, лоб и затылок с ментоловым маслом.

3. Взбейте яйцо, залейте его кипящим молоком, быстро перемешайте и выпейте. Повторяйте в течение нескольких дней.

4. Положите свежие листья капусты на больные места.

5. Обвяжите голову ломтиками свежего картофеля и зафиксируйте повязкой. Через некоторое время наступит облегчение.

6. Выпейте свежезаваренного зеленого чая с мятой. Боль пройдет через 10-15 минут.

Лариса Сергеевна, г. Владивосток.

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