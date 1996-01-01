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Зеленый чай от головной боли
Я много лет страдаю от головной боли, перепробовала массу рецептов и знаю, что реально помогает. Надеюсь, что мои рецепты помогут и вашим читателям.
1. Натрите виски тертым лимоном с цедрой.
2. Помассажируйте виски, лоб и затылок с ментоловым маслом.
3. Взбейте яйцо, залейте его кипящим молоком, быстро перемешайте и выпейте. Повторяйте в течение нескольких дней.
4. Положите свежие листья капусты на больные места.
5. Обвяжите голову ломтиками свежего картофеля и зафиксируйте повязкой. Через некоторое время наступит облегчение.
6. Выпейте свежезаваренного зеленого чая с мятой. Боль пройдет через 10-15 минут.
Лариса Сергеевна, г. Владивосток.
От редакции: прежде чем применять на практике советы наших читателей, обязательно проконсультируйтесь с лечащим врачом.
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