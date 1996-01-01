Лен для желудка незаменим

Известно много простых и доступных рецептов, о которых мы благополучно забыли. И совершенно напрасно. Например, я совершенно случайно узнала про льняное семя. Случилось это не в самый лучший период моей жизни - умер муж, потом очень скоро похоронила отца. На нервной почве начались проблемы с пищеварением, была угроза язвенной болезни. Тогда-то и узнала рецепт, который помог мне избежать больницы.

1 стакан семян льна перемолоть на мясорубке, смешать с 500 гр. меда и 0,5 кг сливочного масла. Смесь хорошо перемешать и принимать три раза в день по 1 ст. ложке перед едой (минут за 30).

Кстати, льняное семя помогает укрепить иммунитет и повысить жизненный тонус. Когда организм ослаблен, очень хорошо попробовать такой рецепт.

2 ст. ложки семян льна залить 0,5 литра и прокипятить 10 минут. Затем отвар процедить, добавить меда и пить в течение всего дня. Если такой отвар вы будете употреблять систематически, то непременно укрепите свое здоровье.

Галина П., г. Владивосток.

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