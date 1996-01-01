Полынь поможет при ушибах

Летом, мои внуки, как и остальные дети, целые дни проводят на улице. Часто возвращаются домой в порезах и ушибах. Я уже давно нашла средство, с помощью которого быстро оказываю им "первую помощь".

При ушибах, как известно, поврежденное место опухает. Чтобы снять отек и уменьшить боль, я делаю холодный компресс из творога.

3 ст. ложки творога смешать с 1 ст. ложкой меда, нанести на салфетку и приложить к больному месту. Наложить сверху повязку и оставить часа на два.

Для компресса можно использовать и траву полыни. Сначала траву нужно немного размять, затем приложить к месту травмы. Такой компресс нужно поменять несколько раз по мере высыхания травы.

Еще один вариант компресса - сок или кашица из головки репчатого лука. Все эти средства помогают снять боль и отек, а синяки проходят быстрее.

Людмила Кондратьевна Серебрякова, г. Владивосток.

От редакции: прежде чем применять на практике советы наших читателей, обязательно проконсультируйтесь с лечащим врачом.