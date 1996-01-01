Хрен да лимон - астма долой

От камней в почках можно избавиться без операции. Я в этом убедилась на примере своей подруги. Когда у нее обнаружили камни, ей посоветовали попробовать такой рецепт.

Прокрутить ягоды рябины через мясорубку, добавить сахара. Пить моей подруге это снадобье пришлось довольно долго. Но зато когда она через полгода пришла к врачу и сделала УЗИ, камней не обнаружили.

А еще хочу рассказать, как я вылечила астму. Страдала от этой страшной болезни моя дочь. И я очень благодарна своей случайной попутчице в поезде, которая поделилась со мной этим простым, но чудесным рецептом.

Корень хрена нужно хорошо промыть, очистить и прокрутить на мясорубке. Очистить от кожуры лимон и тоже прокрутить. Смешать две массы в пропорции 1/1. Смесь хранить в холодильнике.

Принимать лекарство лучше перед едой по 1 десертной ложке три раза в день. Детям достаточно 1 чайной ложки также три раза в день.

Надежда Васильевна, с. Вольно-Надеждинское.

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