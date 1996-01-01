Чудо-гриб от гриппа

Помню, в детстве практически в каждом доме стояла банка с настоем чайного гриба. Сегодня этот целебный напиток незаслуженно забыт. А ведь настой гриба не просто приятный на вкус, главное - он очень полезный. В нашей семье все пьют этот напиток уже не первый год. Особенно незаменим он в сезон простуд и гриппа, потому что обладает дезинфицирующими свойствами. А еще очень хорошо помогает при проблемах с желудком.

Как только появляется тяжесть в желудке, боли, нужно выпить 1/2 стакана настоя гриба, затем повторить в течение дня несколько раз. При головной боли можно добавить в настой чайную ложку меда. Выпьете и не заметите, что боль-то прошла.

Кроме того, чайный гриб помогает мне поддерживать в тонусе кожу лица. Нужно разбавить концентрированный настой гриба пополам с минеральной водой и протирать лицо вместо лосьона. Попробуйте и увидите, что постепенно цвет лица улучшится, а кожа станет более упругой.

Екатерина Сергеевна, г. Уссурийск.

От редакции: прежде чем применять на практике советы наших читателей, обязательно проконсультируйтесь с лечащим врачом.