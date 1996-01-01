Сахарный диабет не любит крапиву

Рубрику "Народная медицина" представляет Виктор ИВЛЯКОВ (dersukavalerovo@mail.ru), консультант по лекарственным растениям. В 1979 году начал работать над созданием музея женьшеня при совхозе "Женьшень". За 12 лет собрал 3000 подлинных предметов и документов, подтверждающих, что женьшень - феномен в истории человечества. В 1990 году предложил рецептуру адаптогенного травяного чая "Дерсу", организовал научные исследования и производство этого продукта. Ученик профессора Брехмана.

Поговорим о серьезных вещах - о диабете. Он различается на диабет несахарный (несахарное мочеизнурение) - болезнь проявляет себя выделение большого количества почти бесцветной мочи, не содержащей сахара. Причина заболевания - нарушение функции задней доли гипофиза и участков мозга, регулирующих водный обмен в организме. Заболевание может быть следствием перенесенных инфекционных и воспалительных заболеваний, травмы головы или опухоли мозга.

Симптомами заболевания являются сильная жажда (даже поначалу сухость во рту), головная боль, упадок сил, исхудание. Болезнь продолжается долгие годы, и выздоровление наступает редко, но, как правило, жизни она не угрожает.

Диабет сахарный (сахарная болезнь, сахарное мочеизнурение) - это нарушенный обмен веществ, при котором больше всего нарушается обмен углеводов и воды в организме. Клетки организма недостаточно усваивают поступающие с пищей углеводы из-за нарушения функции поджелудочной железы. Вследствие недостаточного образования этой железой гормона инсулина пищевые углеводы, которые перерабатываются организмом в простейшую форму сахара - глюкозу, не усваиваются организмом, а скапливаются в большом количестве в крови и оттуда выводятся почками в мочу. Одновременно нарушается также и водный обмен.

Причиной заболевания сахарным диабетом может быть наследственная предрасположенность, нерациональное питание (переедание сладкого), нервно-психические переживания, неправильные условия труда и быта.

Типичными проявления - обычно мучительная жажда, ненасытный, волчий, аппетит и выделение большого количества мочи, содержащий сахар, а также наличие сахара в крови. Иногда - общая слабость, исхудание (или ожирение). Вкус во рту железа, плохое заживление ран, зуд кожи и склонность к кожным заболеваниям.

Часто диабетики страдают еще и нарушением белкового и жирового обмена. В результате в организме скапливаются ядовитые вещества, которые могут стать причиной наиболее опасного осложнения - диабетической комы, то есть самоотравления организма.

Список неприятностей можно продолжать и далее. Однако часто можно отыскать свет в конце туннеля. И в случае с диабетом он имеется. Этот свет можно обозначить разными словами: народная медицина, фитотерапия, накопленный тысячелетиями опыт восточной медицины - китайской, корейской, японской.

Лет 30-35 назад Дальневосточный филиал Академии наук СССР провел тщательный информационный скрининг многокомпонентных восточных рецептов. Скрининг в переводе означает просеивание. В результате были получены блестящие данные о возможностях ядра многих тысяч восточных рецептов. Ядро - это несколько десятков видов растения, составляющие основы множества сложных прописей. В результате этих исследований в 1990 году вышла книга Маргариты Гриневич "Информационный поиск перспективных лекарственных растений".

Автор считает наиболее известным противодиабетическим средством традиционной восточной медицины женьшень. Его препараты понижают уровень сахара в крови при алиментарной и адреналиновой гипергликемии, повышают толерантность (то есть терпимость) организма к углеводам.

Однако Гриневич в многочисленных экспериментах доказала, что единственный официальный препарат женьшеня, выпускаемый в России, мягко говоря, самый неэффективный препарат из всех исследуемых. Чем выше содержание спирта, тем меньше извлекается панаксозидов, главных действующих веществ "корня жизни". Лучше всего они извлекаются водой, спирт же можно добавить позже, для консервации. Да нет, выбрали наихудший вариант.

...Пару недель назад я встречался с одним из главных менеджеров крупной компании. В разговоре выяснилось, что у него диабет, что недавно он отлежал больше месяца в лучшей клинике, но изменений в плане здоровья не наблюдает.

- А вы делаете для начала салат из крапивы, - посоветовал я.- Добавьте туда лимонный сок, обязательно растительное масло. Хотите - репчатый лук, хотите - грецкие орехи, чтобы перебить травяной, пресный вкус этого кандидата в овощи.

Он недоуменно посмотрел на меня, ведь у него было все самое-самое. Какая там крапива? Я просто не успел ему сказать, что крапива благодаря наличию секретина стимулирует образование инсулина, несколько сглаживает патоморфологические изменения в поджелудочной железе и печени, вызванные диабетом.

О том, какие возможности открывает перед больными диабетом природа Дальнего Востока, пойдет разговор в следующих номерах.