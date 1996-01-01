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Аромат женщины

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Чтобы сделать хорошую покупку и не запутаться в море запахов, необходимо знать, как правильно выбирать духи.

Золотое правило, которое нужно знать при выборе нового аромата, то, что один и тот же запах на каждом человеке пахнет по-разному. Только потому, что вам нравится туалетная вода подруги, не стоит бросаться ее покупать, так как на вас она может пахнуть совсем не так. Перед тем как купить, попробуйте запах на себе.

То, как пахнет туалетная вода или духи, зависит от вашего настроения и самочувствия, поэтому, попробовав запах на себе, необходимо в течение нескольких часов понаблюдать за ним. Также рекомендуется выбирать туалетную воду, духи в свободное время, когда вы не спешите и чувствуете себя расслабленно.

Алкоголь воздействует на органы обоняния, поэтому не стоит употреблять спиртные напитки перед походом в магазин. Острая еда также воздействует на запах туалетной воды, духов на вашей коже.

Ограничьте количество запахов, которые вы будете пробовать. Более чем 3 аромата могут сделать ваш выбор не просто трудным, но и невозможным. Нанесение духов на картонную полоску-пробник позволит вам сократить выбор, но не забывайте: перед тем, как купить, необходимо обязательно нанести духи на кожу. Они на вашей коже будут источать несколько другой аромат.

Когда пробуете духи, распрыскивайте их на расстоянии нескольких сантиметров, чтобы запах успел раскрыться. Понюхав один раз, отложите их в сторону, затем понюхайте снова. Это даст время аромату раскрыться, и вы воспримете его совершенно по-новому.

Если вы никак не можете решить, какой запах выбрать, попросите пробник. Это даст вам возможность попробовать запах при любой погоде и любом настроении. Тогда вы точно решите, нравиться он вам или нет.

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