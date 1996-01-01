Отдыхаем налегке, но с комфортом

Что из косметики взять с собой в отпуск? Чтобы не было безумно жаль оставленных дома 10 губных помад, и не было мучительно тяжело тащить полчемодана с косметикой.

Средства для ухода за кожей

Вам понадобятся: тоник, солнцезащитная эмульсия или крем, солнцезащитный спрей или термальная вода, крем для век и интенсивная сыворотка. Сыворотку выберите такую, которая подойдет вам не только для лица, но и для шеи, чтобы не везти с собой лишний флакончик. Про питательный крем пока забудьте, лоснящаяся кожа на отдыхе вам ни к чему. Это необходимый и вполне достаточный минимум. Если это возможно, лучше взять с собой не полноценные баночки и флакончики, а миниатюрные упаковки или дорожные наборы. Таким образом, вместо 1 килограмма средств для ухода у вас получится ну от силы 150-200 граммов на все про все.

Очищающие средства

Предполагается, что большую часть дня вы будете валяться в шезлонге на пляже либо рассматривать местные достопримечательности. Соответственно, после всего этого кожу необходимо тщательно очистить от грязи, пыли, шлаков. Не стоит брать с собой все 5 масок для лица, которыми вы привыкли пользоваться в комфортных условиях дома. Ограничьтесь одной маской. Если у вас жирная кожа - возьмите грязевую маску, если у вас сухая или нормальная кожа - выберите очищающую маску с антиоксидантами, либо отшелушивающую маску гелевого типа - энзимный пилинг, который мягко удалит лишний роговой слой. Маски - это интенсивная очистка. Очищающую маску на отдыхе нужно делать через 1-2 дня. Опять же, если есть возможность, возьмите маски в пробных мини-упаковках. Не забудьте про средство для ежедневной очистки, то есть для умывания и удаления макияжа. Чтобы не тащить с собой жидкость для демакияжа глаз и губ, очищающее молочко и мыло, ограничьтесь одним продуктом, название которому - мягкое мыло-пенка. Пользоваться им очень легко и приятно. Тушь и помада удалятся этой пенкой.

Крем для тела

Ограничьтесь солнцезащитным кремом для тела (чтобы не сгореть), ароматическим смягчающим маслом, кремом или бальзамом для ног. Этого будет вполне достаточно. Не нужно везти с собой весь СПА-салон на дому, который имеется в вашем арсенале красоты. Вы ведь все-таки едете отдыхать, не правда ли? В любом приличном отеле есть СПА-центры, и пускай о вас позаботятся специалисты. И оставьте дома ваш любимый новый массажер. Отдохните от борьбы со своим целлюлитом хотя бы несколько дней.

Декоративная косметика

Этим летом в моде так называемый нэчурал лук, естественный образ, и неправда, что для того, чтобы добиться естественности, нужна тонна косметики. Для этого необходима только небольшая летняя палетка для макияжа. Обычно косметические компании выпускают такие летние палетки, в которые входят тени для век, блеск для губ, румяна, крем-пудра и тушь. Подберите палетку с подходящими вам тонами, "холодную" или "теплую", и забудьте о разноцветной туши, смешении теплых и холодных румян, 10 помадах для разных платьев. Кстати, такие палетки очень легкие, и их вес не превышает 100-200 граммов.

Для полного счастья положите в косметичку бальзам для губ, чтобы не высушить их на солнце. И еще вам обязательно понадобятся консилер - осветляющий карандаш для темных кругов под глазами, и пластырная маска для век с коллагеном. Это на тот самый случай, если вам уже немного за 30, вы весь вечер ели и пили, отплясывали танец живота ночь напролет, а утром вам обязательно нужно выглядеть сногсшибательно. Без этих средств не обойтись.

Итого мы насчитали ровно 1 килограмм косметики, включая ватные подушечки для оника и спонжик для тонального крема. Все-таки, как ни крути, а меньше не получается. И еще одни совет: старайтесь не покупать косметические средства спонтанно, в дьюти фри или курортных магазинчиках, все равно придется потом большую часть приобретенной косметики вымазать на руки-ноги или подарить младшей сестре. Удачного и интересного вам отдыха, сияющей здоровьем кожи, ровного золотистого загара - и легкой косметички!