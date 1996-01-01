Чтобы ужиться, "сове" и "жаворонку" нельзя клевать друг друга

"...Он ложился рано. Она до часу ночи смотрела телевизор. Он просыпался в шесть. Она - в двенадцать. Через три месяца они развелись. И это так естественно".

Не сошлись биоритмами

Когда я впервые прочла эти строчки Сергея Довлатова, то у меня что-то засвербило в носу. Я даже подумывала всплакнуть, ибо накануне рассталась с одним симпатичным "жаворонком". Всем он был хорош: улыбка, плечи, зарплата. Одно плохо - вырубался рано.

Придет с работы, поужинает, посмотрит новости и - "Спокойной ночи, зайка!". Какая зайка! Сова я! На работе обо мне так и говорили: "Выспится - придет". И я совершенно не понимала своего любимого. Ну как так? Жизнь только начинается, а он дезертирует! Еще и претензии предъявляет: чего это я, мол, допоздна щелкаю клавиатурой компьютера и хлопаю дверцей холодильника! А сам?

Встанет в семь часов и давай зарядку наяривать под Высоцкого: "Если вы в своей квартире - лягте на пол, три-четыре..." Ужас!

Конечно, мы расстались. А как не расстаться, если пересекаешься с человеком максимум на час в день? Да еще и тратишь этот час на то, чтобы объяснить ему, какой он дурак. "Ты не знаешь, что такое настоящее утро!" - кричал он мне. "А ты никогда не видел ночь!" - парировала я. Виноватых, как всегда, не было.

И ведь мы не одиноки - многие так. Американские психологи и социологи, проводя очередное исследование проблемы разводов, выяснили, что одной из основных причин расторжения брака у американцев является не разница в возрасте или интеллекте, не различия характеров и даже не супружеская измена, а несовпадение биоритмов. Это несовпадение приводит сначала к отчуждению в паре, а потом и к разрыву отношений. В России таких исследований не проводилось, но конфликтов между "совами" и "жаворонками" у нас явно не меньше.

Причем люди надеются спасти отношения, как правило, одним способом: переделав своего партнера. Особенно усердствуют "жаворонки". Они абсолютно уверены, что существует единственно правильный образ жизни - тот, который ведут они. Ведь это они "солнышко встречают", и это им "бог подает". Вот и советуют они своим "неправильным" половинкам чистить зубы в 10.00, ложиться в кроватку в 10.15 и считать овец до утра.

"Жаворонкам" лучше спать отдельно

А ведь еще в 2001 году удалось выявить ген, который присущ именно "совам": "ген, вызывающий синдром наследственной длительной фазы сна". Японцы - умные ребята! - пришли к выводу, что "сов" ни в коем случае не надо переучивать и вызывать в них чувство вины, провоцируя нервные срывы. "Совы" не лентяи, просто им удобнее работать в другое время. Не все ученые, правда, с этой теорией согласны и продолжают упорствовать, утверждая, что гены тут совершенно ни при чем, а "совы" - это просто недисциплинированные "жаворонки".

Старший научный сотрудник Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Владимир Дорохов считает, что истина находится посередине. Да, ген открыли, и с ним теперь можно работать. Но нельзя сказать, что человек строго запрограммирован быть "совой" или "жаворонком". Важны не только наследственность, но и жизненные условия, жизненные цели, которые могут меняться. Под них человек подстраивает свой режим, выбирая для себя наиболее комфортный график.

Что делать, если у людей, живущих под одной крышей, эти графики не совпадают? Психологи не устают повторять, что главное - не руководствоваться стереотипами. Не надо считать, что если вы не соответствуете полностью друг другу, то ваш союз лишен смысла. Не надо обреченно вздыхать: "Только развод...", если вы не засыпаете минута в минуту, устроившись в кровати, как ложки в коробке. И уж точно не надо ломать близкого человека, высмеивать его привычки и клеймить его образ жизни только потому, что он чем-то не похож на ваш.

Компромисс - вот ключевой фактор во всех аспектах отношений. И примеры компромиссов известны: не выяснять с "жаворонком" отношений на ночь, пользоваться наушниками во время просмотра телевизора, не трогать сонную "сову" с утра, а дать ей время на раскачку, по максимуму использовать время, которое проводите вместе. Заработать на большую квартиру, в конце концов...

Владимир Дорохов даже не сомневается, что "совам" и "жаворонкам" лучше спать в разных комнатах: "Это не значит, что люди меньше любят друг друга. Это значит, что они заботятся друг о друге. И признают, что хоть их привычки сна и бодрствования разные, но абсолютно нормальные".