Американские горки: остаться в живых

Лето в городе - это сезон разнообразных аттракционов и развлечений не только для детей, но и для взрослых. Между тем далеко не все знают, что к пользованию разномастными каруселями существуют серьезные медицинские противопоказания. И если падение с небольших качелей чревато лишь несколькими ушибами, то за поездку на супер-экстремальных американских горках или переворачивающемся корабле можно и жизнью заплатить.

Категории и номинации

Прежде всего, необходимо разграничить все происшествия в луна-парках. К первой категории следует отнести случаи из разряда "сам виноват", когда люди пренебрегают правилами безопасности и делают на аттракционах то, что делать категорически запрещено - пытаются выбраться на ходу, отстегивают крепежные ремни, лезут во вращающийся механизм.

Вторая категория от отдыхающих вообще не зависит и относится к разряду "не судьба" (или, наоборот, "судьба", смотря с какой стороны подходить к проблеме). Отказывать может любая техника, периодически это случается и с аттракционами.

А вот третья категория неприятностей - из разряда чисто медицинских. Связана она с реакцией органов и систем конкретного человека на развлечение на конкретном аттракционе. И тут очень многое зависит от состояния здоровья и целого ряда сопутствующих факторов.

Полеты с последствиями

Чем все дело может закончиться, если игнорировать медицинскую составляющую активного отдыха на качелях-каруселях, наглядно свидетельствует случай во флоридском Диснейленде. На аттракционе "Mission: Space" ("Миссия: Космос"), представляющем собой гигантскую центрифугу, почувствовал себя плохо четырехлетний ребенок.

Возможность прервать "космический полет" не предусмотрена, поэтому мальчика удалось вынуть из кабины только после того, как аппарат открутил свое по полной программе. В больницу ребенок был доставлен еще живым, но спасти его медикам так и не удалось. И это - далеко не единственный случай в мировой практике.

Мы обычно не задумываемся над тем, что происходит с нашим организмом во время катания, прыгания, кручения или переворачивания вниз ногами. Между тем нагрузки на некоторых аттракционах очень даже нешуточные, тот же злополучный "Mission: Space" подвергает людей перегрузке в 2g. А это более чем серьезно, особенно для малотренированного организма.

Самое легкое последствие перегрузок - это тошнота и рвота, причем укачивание возможно на любом виде аттракциона, главное - чтобы было центробежное ускорение. Жидкость, заполняющая полукружные канальцы нашего вестибулярного аппарата, смещается в одну сторону, результатом чего становится головокружение и прочие симптомы "морской болезни".

А вот для некоторых людей висение вниз головой или интенсивное вращение могут закончиться трагично. В первую очередь, это касается "сердечников". Такую избыточную нагрузку не всякое сердце выдержит, да и сосуды подкачать могут. Следовательно, возможность инфаркта, инсульта или отрыва тромба достаточно высока.

Опасны подобные развлечения и для страдающих эпилепсией. Ритмичное мелькание, громкая музыка - все это может спровоцировать эпилептический припадок.

Скрытая угроза

Некоторые могут и не подозревать, что не вовремя разыгравшийся приступ язвенной болезни может быть напрямую связаны с недавним посещением парка отдыха. А между тем залповый выброс адреналина, который происходит во время катания на аттракционах, вполне может стать провоцирующим фактором для многих хронических заболеваний. В том, что выброс происходит, сомневаться не приходится. Достаточно послушать визг, раздающийся во время очередного витка тех же американских горок. Еще одна скрытая и практически не осознаваемая опасность - возможность развития психической зависимости от аттракционов, подобно пристрастию к азартным играм, наркомании и прочему экстриму. Эта зависимость имеет вполне ощутимую гормональную природу, поэтому развивается достаточно быстро и бывает довольно стойкой.

Не ходите, дети...

Безусловно, наиболее эффективный способ предупреждения всех перечисленных неприятностей - это не ходить в парки аттракционов и не водить туда детей. Однако этот вариант представляется наименее реалистичным. Где еще можно так развлечься и испытать целую бурю эмоций и приятных ощущений, как не в парке отдыха.

Следовательно, можно посоветовать только одно - быть как можно более аккуратными в выборе аттракционов для себя и особенно для своих детей. Правила безопасности придуманы тоже не для того, чтобы украшать столбы и билетные кассы: в некоторых случаях они написаны кровью - тех, кто решил по-своему истолковать необходимость пристегиваться или не пытаться вставать до полной остановки механизма.

Для детей выбирайте наиболее безобидные развлечения - машинки, паровозики, небольшие карусели со средней скоростью вращения, надувные городки и прочее. Если вы знаете, что ваш ребенок страдает пороком сердца или заболеваниями нервной системы - не испытывайте судьбу, забираясь вместе с ребенком на сиденье "Ковра-самолета" или "Ладьи викингов".

Соблюдение элементарных правил безопасности и самый обычный здравый смысл сделают семейный поход в парк аттракционов праздником, о котором еще долго будут вспоминать.