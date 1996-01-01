Питание - один из главных секретов долголетия

Один из секретов долголетия японцев заключается в их питании. Традиционная диета в большинстве случаев - рецепт долгой жизни. Какие виды питания и какие комбинации ингредиентов позволяют людям дольше жить?

Японская диета основывается на так называемых трехкомпонентных блюдах, которые подаются с супом мисо и главным блюдом - отварным рисом. Трехкомпонентные блюда состоят из одного основного и двух малых блюд. Эта форма ити дзю сан сай была разработана в армии в период Муромати (с XIV до XVI столетия) и остается стандартом и сегодня.

Основная часть блюда - белок нерастительного происхождения, обычно рыба. Рыба может подаваться сырой, слегка проваренной или прожаренной по одному из множества рецептов. Одно из двух малых блюд, обычно вареное и приправленное, может включать в себя картофель таро, редиску дайкон, морковь, корень лопуха или морскую водоросль комбу. Второе небольшое блюдо может содержать натто (сброженные соевые бобы), тофу, вареные бобы, вареные овощи, вымоченные в соевом бульоне, или ингредиенты, приправленные сладким уксусом. Еда всегда подается с маринованными овощами - овощами в рисово-отрубной пасте или маринованными японскими сливами умэбоси. Ингредиенты обычно зависят от времени года. Японцы любят употреблять сезонную пищу, потому что свежая пища вкуснее, а также потому, что проще передать вкус еды, не усложняя рецепт. Свежая пища не нуждается в приправах или длительном приготовлении, и при этом сохраняется большинство жизненно важных витаминов и питательных веществ. Японская кухня проста в приготовлении и полна натуральных питательных веществ.

Какие основные питательные вещества японской пищи продлевают жизнь?

Основная пища - рис содержит лецитин, известный активатор мозговой деятельности, олигосахарид, восстанавливающий кишечник, и гамма-аминомасляную кислоту, которая помогает стабилизировать кровяное давление.

Японская кухня не была бы тем, что она собой представляет, без соевых бобов и продуктов из сои: это бобовая паста мисо, тофу, абура-агэ (прожаренный тофу), отварные соевые бобы нимамэ и сброженные натто. Соевые бобы на 35% состоят из белка, примерно так же, как и мясо, поэтому их называют "мясом с огорода". В них также содержатся определенные виды полифенола и изофлавона. Этому виду продуктов в Японии уделяется наибольшее внимание, потому что они, сходно с некоторыми женскими гормонами, не только предотвращают утерю, но даже увеличивают объем костной массы. Считается также, что соевые бобы замедляют старение человеческих клеток. А липкая, клейкая субстанция в сброженных соевых бобах натто полезна для предотвращения формирования тромбов в кровеносных сосудах.

Суп мисо приготавливается из мисо и пасты из сброженных соевых бобов, богатой аминокислотами. По существу, это аминокислотный суп! Он уже многие века приносит японцам долголетие. Ингредиенты, добавляемые в суп, включают в себя овощи, тофу и морские водоросли, прекрасные источники витаминов, минералов, антиоксидантов и пищевой клетчатки.

Рыба содержит ДГК (докозагексаеновую кислоту), которая важна для улучшения памяти и способностей к обучению. В ней также содержится ЭПК (эйкозапентаеновая кислота), хорошо известная в качестве вещества, улучшающего кровообращение.

В японскую кухню входит еще много здоровых, питательных ингредиентов. Вот три из них: семена черного кунжута, стимулирующие мозговую деятельность, маринованные японские сливы умэбоси, которые очищают кровь, и зеленый чай, помогающий предотвратить старение клеток.

Осминог с зеленым луком в уксусном соусе мисо

На одном из малых блюд обычно подается рубленая рыба или моллюски с овощами, приправленные соусом с содержанием уксуса. Уксус помогает людям мыслить более четко, потому что он выводит из тела и мозга молочную кислоту и прочие вещества, вызывающие утомление. На фото показан вареный осьминог с зеленым луком с приправой из уксуса мисо. Японцы любят употреблять в пищу блюда из осьминога. Они богаты белком, в них мало жира, они в большом количестве содержат аминокислоты и таурин, которые помогают предотвратить атеросклероз и защищают зрение от процесса старения.

Цукудани из морских водорослей комбу

Цукудани - это морские водоросли, рыба и моллюски, приправленные соевым соусом и сваренные в сладком сакэ мирин с сахаром. Цукудани долго хранится. У него четко выраженный вкус, так что он хорошо идет с обычным рисом. Когда морскую водоросль комбу замачивают в воде, она выделяет клейкое вещество. Это вещество содержит не только фукоидан, укрепляющий иммунную систему и понижающий уровень холестерина, но также альгиновую кислоту, выводящую из кишечника токсические вещества.

Умэбоси (маринованная японская слива)

Японские сливы умэ маринуются с солью, высушиваются, смешиваются с печеночными листьями, а затем снова маринуются. Их прячут внутри рисовых шариков (по одной на каждый шарик) или едят в качестве закуски к чаю. Умэбоси довольно кислые, поэтому, когда вы жуете их, во рту усиливается слюновыделение. Человеческая слюна содержит большое количество гормона под названием паротин, который, как считается, замедляет процесс старения.