Достаточно одной таблетки...

"Кто лечится даром - тот лечится даром" - эти слова сегодня не актуальны. За здоровье теперь приходится платить, и совсем необязательно, что оно, здоровье, к нам вернётся. Тем более если вам не повезло и вы, покупая назначенные врачом лекарства, нарвались на подделку...

В наших аптеках не очень охотно говорят о липовых лекарствах. С чем это связано, можно лишь догадываться. Рассказать о наличии в аптеке и продаже фальшивых таблеток, значит, распрощаться с её репутацией и, возможно, с лицензией. Единственная статья УК РФ, которая сейчас работает против фальшивых лекарств, - "незаконное использование товарного знака". Да и то только в случае, когда товарный знак на лекарство запатентован и удается обнаружить подпольное производство. К сожалению, эти дела носят единичный характер. В США, например, закон позволяет накладывать штрафы за торговлю фальшивыми лекарствами в размере до 200 млн долларов. В Европе тяжело получить фармацевтическую лицензию, поэтому там насчитывается всего несколько работающих в этом секторе фирм.

Все началось в 1997 году. Тогда впервые в России факт подделки лекарства был зарегистрирован официально. Жертвой "фальшивотаблетчиков" стал препарат риополиглюкин (заменитель крови). О том, сколько подделок на фармацевтическом рынке сегодня, можно судить только по экспертным оценкам. Оптимисты из МВД и Минздрава говорят о 10-12%, независимые эксперты называют совсем другие цифры: от 20 до 60%. Кстати, недавно Владимир Путин заявил о том, что оборот фальсифицированных лекарств в России можно сопоставить только с оборотом наркотиков. В России появилась новая категория фальсифицированных лекарств, которые практически невозможно отличить от настоящих. По заявлению начальника управления Госконтроля в сфере обращения медицинской продукции (Росздравнадзор) Вадима Белоножко, сегодня в России активно подделываются около 150 наименований лекарственных средств. "Подделывают в основном продукцию, востребованную врачами", - сказал он. При этом качество фальшивок возросло настолько, что факт подделки "можно установить только по содержанию медицинских добавок в специальных лабораториях". Вот и думайте сами, решайте сами: лечиться или не лечиться. Лечиться, конечно, нужно. Только для этого необходимо быть очень осторожным и знать важную информацию.

В основном встречаются следующие виды поддельных лекарств:

-?"препарат-пустышка" - он содержит какое-либо индифферентное вещество, тогда как собственно лекарство отсутствует. Для пациентов прием такого средства не опасен, но если при тяжелом сердечном приступе вместо нитроглицерина, например, принять "пустышку", больного можно довести до инфаркт миокарда;

-?"препарат-имитация" - в нем оригинальное действующее вещество заменено на более дешевое и менее эффективное. Такая подделка считается самой опасной, так как в этом случае отсутствует гарантия контроля качества действия препарата;

-?"препарат с изменением оригинального лекарства" - он содержит оригинальное лекарство, но в больших или меньших количествах. В этом случае особенно опасно возникновение серьезных побочных эффектов;

-?"препарат-копия" - очень распространенный в нашей стране тип подделки: он содержит такое же вещество, что и оригинальный препарат, и в тех же дозах. Однако если для изготовления абсолютного большинства качественных оригинальных препаратов в настоящее время используются современные дорогостоящие технологии, то препараты-копии производятся по упрощенной технологии, не проходят процедуру качественного контроля и поэтому так же опасны, как и другие подделки.

Именно поэтому каждому человеку надо знать несколько основных правил, чтобы свести к минимуму возможность приобретения поддельных медикаментов:

1. Не следует покупать лекарства, если их не назначил врач, которому вы доверяете.

2. Нельзя покупать препараты с рук или у знакомых!

3. Лучше всего медикаменты приобретать в одних и тех же аптеках, в которых вы раньше уже покупали лекарства, где вас не обманывали. Экспертные оценки показывают, что большинство подделок обнаруживается, прежде всего, в различных аптечных ларьках, передвижных аптеках и т. д.

4. Каждый человек имеет право потребовать у работника аптеки сертификат соответствия, в котором должны быть указаны торговое и международное название препарата, фирма-производитель и ряд других сведений. При поставке лекарственного препарата в аптеки больниц поставщик обязан представлять сертификат качества и сертификат соответствия для каждого лекарственного средства.

5. Если вы приобрели лекарственный препарат, можно проконсультироваться относительно него в другой аптеке или у врача: по виду упаковки, аннотации, по специальным признакам защиты на упаковке опытный провизор или врач сможет отличить оригинал от подделки.

6. Если лекарство не назначалось вам ранее, посмотрите информацию о нем в фармацевтическом справочнике - такие издания сегодня вполне доступны. В частности, можно посоветовать систему справочников РЛС (регистр лекарственных средств), предназначенных для пациентов. В хорошем справочнике обязательно указываются данные о производителе лекарства.

7. Как и при производстве других подделок (косметики, обуви, одежды, электроники и т. д.), фальсификаторы не всегда тщательно соблюдают все тонкости изготовления упаковки, часто допуская искажения в оригинале. Если ранее вы уже приобретали это лекарство, можно при покупке сравнить упаковку с уже имеющейся у вас. Сейчас на упаковке обязательно указываются логотип фирмы, фирма и страна-производитель, условия хранения, отпуска в аптечных учреждениях, название действующего вещества, дозировка и другие признаки. При этом необходимо обращать внимание на особенности маркировки конкретного препарата, которые строго соблюдаются фирмами. Помните, что упаковка является как бы паспортом лекарства.

8. Подсчитано, что у нас в стране на лекарства, отпускаемые без рецепта (их продается более 1500 наименований), население тратит 1,5 млрд рублей в год. Среди этих препаратов подделки также встречаются. Поэтому, во-первых, при покупке безрецептурных лекарств надо быть столь же внимательными, как и при покупке препаратов с рецептом. А во-вторых, всегда следует серьезно задуматься, нужны ли вам или вашим близким именно эти препараты, как бы широко они ни рекламировались. Заметим, что побочный эффект есть практически у всех лекарств, но его далеко не всегда сообщают рекламодатели.