Лекарство против страха

В Кавалерово бабу Феню знают как знахарку, народную целительницу. Ежедневно приезжают к ней за помощью жители района и даже края. Десять лет назад привозили детишек, переживших землетрясение в Нефтегорске. У всех был стресс, страхи, кто-то страдал недержанием мочи, кто-то - лунатизмом, заиканием. Баба Феня тогда всем помогала - заговорами, православными молитвами.

Федосья Федоровна Ефимова лечит с 16 лет. Скоро ей исполнится 71 год. И устала уже она от пациентов, а все равно отказать в помощи не может. Ведь даже имя ее - Федосья - означает "несущая благо". С медицинской терминологией баба Феня не знакома, образование у нее всего 4 класса средней школы. Хотя трудовой опыт богатый: работала на рудненской горнообогатительной фабрике, на руднике "Центральный", в кавалеровской СЭС. Живет она с семьей в частном доме на окраине Кавалерово уже больше 30 лет. Здесь и больных принимает. Иной раз они и ночуют у нее в доме, ведь гостиница обходится дорого.

Целительский дар передался Федосье по наследству от матери. Та тоже лечила людей и руками, и молитвами. Однажды в советские времена ее мать соседи даже побили, посчитав колдуньей. После этого по просьбе участкового врача (тогда больницы в Рудном не было, был лишь участковый врач юная Феня сама начала лечить. К ней шли с сотрясением мозга, радикулитами, грыжей, патологией желудочно-кишечного тракта, опущением внутренних органов - матки, почек, печени, с перетяжкой желчного пузыря. С переломами и вывихами. Со страхами и нервными расстройствами. Ушел муж или умер один из супругов - Федосья знала, как и чем помочь, успокоить.

- Сложный случай был с двухлетней девочкой из Кавалерово. У нее после родовой травмы произошел вывих тазобедренных суставов на обеих ногах,- вспоминает баба Феня.- Она не ходила, на ножках врачи прикрепили какие-то ремешки. Ребенка принесла ко мне мать. Я ее полечила и говорю матери: снимайте ремешки, дома пусть ходит, тренируется рядом со стульями. И девочка стала тренироваться, опираясь на стулья. Ходила так месяц. После этого мать повела ее в больницу. Врач возмутился: зачем вы сняли ремешки? А девочка встала со стула и прошлась перед онемевшим эскулапом... Сейчас у нее все хорошо, замуж уже вышла. Удалось мне помочь и трехлетней малышке, у которой на ногах появилась рожа. Пальцы на ногах почернели. Когда девчушку привезли ко мне, она уже совсем плохая была. Я сказала: ноги ей сохраню, а вот пальцы спасти уже не получится, она их потеряет. Черные пятна я сняла, девочка стала ползать на коленках, а то совсем не ходила. Читала молитвы, выливала воск, заговаривала рожу. Недели две занималась с ней. Девочка поправилась, рожа прошла, но вот пальцы на ногах все равно пришлось отрезать. Потом ей сделали протезы.

4 года баба Феня лечила от страхов и нервного расстройства женщину из Ракушки: та даже сознание теряла, так расшаталась ее нервная система. Медсестра в ольгинской больнице подсказала: езжай-ка ты к бабе Фене. Больная попалась нервная, мнительная, всего боялась. После того как ее бросил муж, поставила на себе крест: мол, не нужна я никому. Баба Феня терпеливо внушала ей обратное: погоди, ты еще ребенка родишь! И как в воду смотрела: пациентка не только выздоровела, избавилась от своих страхов, повеселела, но и встретила достойного человека, они поженились, женщина родила еще одного ребенка. Выходила баба Феня и ее старшую дочку, у той было опущение почки.

А как-то приехала девушка из Арсеньева лет 17 с болями в области шеи. Ее во время отдыха на море ударом волны сбило с ног, и сдвинулся шейный позвонок. После больницы мать повезла дочь к бабе Фене. Приехала девушка с гипсовым воротником на шее. Баба Феня сняла воротник и за неделю вправила все позвонки. Сейчас девушка замуж вышла и про болезнь свою давно позабыла.

Отворотами и приворотами баба Феня не занимается. Только недуги лечит, хотя и не за все берется. В арсенале ее средств - молитва, святая вода, заговоры, воск, лечение руками - собственной энергией. Есть у нее особенность: при приближении к электроприборам ее бьет током. Прежде чем подойти к ним поближе, ей надо сначала выдернуть шнур из розетки. Кстати, мой диктофон с практически новыми батарейками работать "с бабой Феней почему-то отказался...

Здоровые советы

- От испуга и страхов хорошо помогает чертополох. Надо сделать отвар, пить его и умываться. Взять шишку чертополоха, промыть холодной водой, опустить в кипяток на минуту (если крупная шишка - брать литр воды, средняя - пол-литра, мелкая - стакан). Пить по 50 г три раза в день несколько месяцев. Очень успокаивает нервную систему. Хорошо снимает нервное напряжение и пустырник. Взять две ложки сухой травы (листьев), заварить в литре воды, минутку прокипятить, и настой можно употреблять.

- Розовая родиола (золотой корень) поможет от пиелонефрита, воспаления почек. Возьмите 20 г корешков, опустите в кипяток на минуту. Настаивать отвар надо несколько часов. Детям пить по полрюмочки, взрослым - по рюмке три раза в день. От кровотечения подойдет настой корней травы кровохлебки. 20-30 г корней заварить в литре кипятка, прокипятить минуту. Остудить. Пить по 50 г 3 раза в день в течение месяца.