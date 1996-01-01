Пришел июль. Пора косить овес

Сегодня рубрику "Народная медицина" представляет Виктор ИВЛЯКОВ, ученик профессора Брехмана, консультант по лекарственным растениям. В 1979 году он начал работать над созданием музея женьшеня при совхозе "Женьшень". За 12 лет собрал 3000 подлинных предметов и документов, подтверждающих, что женьшень - феномен в истории человечества. В 1990 году предложил рецептуру адаптогенного травяного чая "Дерсу", организовал научные исследования и производство этого продукта.

В славянской народной медицине настойка высушенного зеленого овса считалась хорошим успокаивающим средством и рекомендовалась при бессоннице, горячке. Это свойство овса получило подтверждение при дальнейших научных изысканиях, поскольку в растении были найдены вещества, стимулирующие центральную нервную систему, понижающие содержание сахара в крови и артериальное давление.

Разница в биохимии и действии зеленой, молодой травы и желтой соломы довольно значительна. Они как бы дополняют друг друга. Зеленые части содержат стероидные гликозиды, скополетин, каротиноиды, флавоноиды. В молодых листьях овса найдено вещество, которое стимулирует выделение гипофизом лютеинизирующего гормона. Этот гормон со сложным названием регулирует образование и выделение яичниками женских половых гормонов и, соответственно, семенниками мужских половых гормонов.

Водный настой зеленых растений и соломы обладают потогонным, жаропонижающим, мочегонным и ветрогонным действием. Другими словами, если у вас под рукой нет семян укропа, но есть трава овса и у вас по какой-то причине метеоризм, то сделайте себе настой.

Солома овса хороша как источник полифенолов, то есть проявляет Р-витаминную активность и понижает содержание холестерина в крови. Тритерпеновым сапонинам растения также свойственно противосклеротическое действие. У них выявлены адаптогенные свойства, то есть способность оптимизировать, группировать защитные силы организма в ответ на повреждающие факторы.

Немецкий священник и целитель С. Кнейп писал о целебных свойствах овса:

"Долгим кипячением извлекают из овса заключающуюся в нем целебную силу. Такой питательный, освежающий при внутреннем жаре напиток - настоящая отрада для выздоравливающих и вместе с тем отличное питательное средство".

Приготовляется он очень просто. Полстакана овса промывают 6-8 раз свежей водой, а затем варят в 2 стаканах воды до тех пор, пока не выкипит наполовина, настаивают 30 минут, процеживают, отжимают, добавляют 2 столовые ложки меда. Принимают по полстакана 3 раза в день за 30 минут до еды в течение 2 месяцев. Показания: заболевания почек, печени, отеки, простудные заболевания, умственное переутомление, бессонница. Список солидный, не так ли? Но далеко не полный. Туда же можно добавить экзему, нейродерматит, облысение, пиодермию.

Лет 20-30 назад во Львове проводились исследования по изучению спиртовой настойки зеленой соломы овса как антинаркотического средства. В экспериментальных условиях она ослабляла некоторые эффекты морфина, оказывала благоприятное действие на больных, употребляющих опий. Сообщалось о том, что эта настойка облегчает отвыкание от никотина.

Возможно, украинских ученых на эти исследования подвигло то, что в народной индийской медицине рекомендуется применять внутрь отвар молодых зеленых растений овса для того, чтобы избавиться от страсти к никотину или наркотикам. Пить по 1 стакану 3 раза в день в течение месяца.

Итак, запасаемся ножом, серпом, мешком. Чтобы рыхло ( во избежание "горения" травы) наполовину наполнить мешок, достаточно 1-2 кв.м овсяного поля.