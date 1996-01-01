Врач- токсиколог Галина Попова: Мужики травятся от жадности

Грибная пора в Приморье наступает задолго до первых июльских дождей. Как только вылезут первые сморчки или сыроежки, наши земляки с корзинами и ведрами толпами отправляются в леса на "тихую" охоту. И каждый год для кого-то эта заготовка подножного корма заканчивается печально.

Согласно статистике центра токсикологии 2-й городской больницы Владивостока, известной как "тысячекоечная", пик отравлений грибами в Приморье приходится на август и сентябрь. Так что критические дни у токсикологов еще впереди.

Надо меньше пить

А пока токсикологи "тысячекоечной", единственного, кстати, специализированного отделения в крае, ставят на ноги пациентов с отравлениями препаратами бытовой химии, медикаментами, препаратами уксусной кислоты, алкогольными суррогатами.

- Из алкогольных отравлений мы берем только пациентов в алкогольной коме, потому что у нас есть отделение реанимации. Там работают токсикологи-реаниматологи, - говорит Галина Александровна Попова, врач-токсиколог, заведующая отделением токсикологии. - Сегодня очень много алкогольных отравлений, потому что много дешевой водки. Зарплата у людей стала меньше, люди ее покупают и травятся. Кроме того, сейчас в аптеках много доступных спиртосодержащих антисептических растворов: настойки боярышника или настойка "Трояр". Они сделаны на чистом 70% спирте. В малых дозах настойки вреда не принесут. Но если выпить 10 флаконов по 200 миллилитров на брата, то отравление неминуемо. Вообще, люди травятся не от некачественной водки, а от количества выпитого.

- Сколько нужно выпить, чтобы попасть к вам в отделение? Не секрет, что для одного и 100 граммов достаточно, а другому и полтора литра мало.

- Здесь конкретных рецептов нет. Это зависит от индивидуальных особенностей организма, и от того, как он может перенести алкоголь. Каждый должен знать свою норму.

В центре токсикологии 30 коек. Больные поступают ежедневно. Случается, что в особых случаях страдальцев привозят к нам из глубинки. Для спасения пациентов применяются самые современные лекарственные препараты и новейшие научные разработки знаменитого института имени Склифосовского. Трудно подсчитать, скольких несчастных вытащили с того света здешние токсикологи за 30-летнюю историю существования центра. На сегодня он заполнен на 70%, остальное - резерв, "на всякий пожарный".

- Редко бывает, когда отделение заполнено на 100%. Но если вдруг экстренное поступление, то могут быть большие проблемы, - продолжает рассказ Галина Александровна. - В сентябре этого года, кстати, исполняется 40 лет ее работы в медицине, и 30 лет, как она возглавила центр токсикологии.

- Как получается, что люди травятся бытовыми химическими препаратами? Специально пьют или случайно? Если я, к примеру, вижу, что на бутылке написано "Нитхинол", то я не буду его пить.

- Почему не будете? Пейте. Там тоже спирт. Алкоголики знают, что от него не помрешь. Люди даже пьют "Стеклоочистители", - смеется Галина Александровна. - Из суррогатов самые опасные - это метиловый спирт и дихлорэтан. Их, скорее всего, пьют по ошибке. Если такое случается на производстве, то это нарушение техники безопасности. Стоят, к примеру, две бутылки, одна с водой, другая с тормозной жидкостью. Предупреждающих надписей на бутылках нет. Человек захотел попить и налил по незнанию этиленгликоль. Недавно в Черниговском районе умер мужчина, выпив "тормозухи". По настоянию родственников возбудили уголовное дело по факту вроде бы халатности на производстве. Как они рассказывали, покойный попросил напарника бутылку с этикеткой "Буратино". Тот ему подал, и через полсуток мужика не стало.

По словам Галины Александровны, часто мужики травятся от жадности. Схема отравления классическая: собрались выпить, и через некоторое время показалось мало. Гонец принес какую-то бутылку, а что в ней - неизвестно. Те, кто уже до этого принял на грудь, выжили, потому что спирт нейтрализовал яды. А кто только подошел на пьянку, выпил чистый яд и отдал Богу душу!

- Случается, что к нам попадают дети с алкогольным отравлением. Сейчас каникулы, родители на работе, дети без присмотра - загородные лагеря не всем по карману.

"Змеи, змеи кругом, чтоб им пусто..."

- А какова в этом году ситуация с укусами змей?

- На днях к нам в тяжелом состоянии поступил парень. Его укусила змея на острове Русском. Другой укушенный отделался легким испугом. У нас до них уже было два человека с укусами, несмотря на сырую погоду. В этом году - затяжная весна, поэтому с укусами змей пока пациентов немного.

Каждый год во всем мире нападению ядовитых змей подвергаются более 1 миллиона человек. От 30 до 40 тысяч после укусов не выживают. По данным Популярной медицинской энциклопедии, в России за год от укусов гадов погибают 10-12 несчастных. В этом печальном списке есть и жители Приморья. Так, в 1997 году от укусов змей погибли двое - ребенок и мужчина.

Большинство пострадавших от змей подвело собственное любопытство. И все рассказывают одну и ту же историю в различных интерпретациях, но с одинаковым финалом:

- Шел по лесу, никого не трогал. Вижу - лежит (ползет) змея. Надо, думаю, ребенку показать (жену напугать, соседу подбросить, в зоомагазин сдать). Только я ее хотел взять, как она, сволочь, хватанула меня за палец - и в кусты. А я в больнице оказался. Весь отдых испортила, зараза!

Как правило, такие любопытные оказываются укушенными в указательный палец правой руки. И лишь однажды в Центр токсикологии привезли парня с характерными змеиными дырками на левой руке. На вопрос врачей: "Вы левша?" - он утвердительно кивнул головой.

Самые страшные последствия могут быть после укусов в голову или шею. Если своевременно не оказать помощь, люди погибают от удушья. В истории центра токсикологии были и такие случаи. Однажды пьяного мужика змея цапнула за нос, когда он попытался поцеловать "ужика". Другого "модника" змея ужалила в шею: он носил ее как украшение и не подозревал, что воротник ядовитый. Обоих удалось спасти.

- Чтобы не случилось несчастья, бегите от змеи в противоположную сторону, как только ее увидели. Даже не пытайтесь выяснить, ядовитая она или нет, - советует Галина Александровна.

Перед бледной поганкой врачи бессильны

- Вернемся к отравлениям грибами. Вдоль трассы на Уссурийск стоят продавцы с ведрами грибов. Наверняка среди этих даров природы попадаются ядовитые экземпляры, а покупатели даже об этом и не подозревают.

- Пока отравлений грибами у нас не было, - говорит завотделением и стучит по столу, потому что эти отравления одни из самых тяжелых.

По данным различных медицинских источников, все мероприятия по лечению таких пострадавших безрезультатны, если с момента отравления прошло 48 часов. К примеру, после употребления в пищу бледной поганки у человека через двое суток наступает необратимый процесс поражения печени. А это уже конец! Люди до сих пор не придумали противоядия при отравлении бледной поганкой, самым ядовитым грибом в мире.

Между прочим, древнеиндийские медицинские трактаты рекомендуют употреблять грибы в пищу только в случае крайнего голода. И это несмотря на то, что в грибах содержатся белки, жиры, сахара, минеральные вещества, витамины А, С, D, PP и группы В. Кроме того, они богаты экстрактивными веществами, поэтому обладают хорошим вкусом и ароматом.

- При неправильной обработке можно отравиться любыми грибами, даже самыми распрекрасными. В домашних условиях, как бы вы ни старались, невозможно соблюсти необходимые требования для приготовления консервированных продуктов. Консервы с грибами могут стать бомбой замедленного действия. Закатали летом - отравились зимой. Где гарантия, что банка с груздями, припасенная для новогоднего стола, не поражена микробами ботулизма? - говорит Галина Александровна. Запомните! Симптомы отравления в зависимости от сорта грибов проявляются через различные сроки. После мухомора - через полчаса, после поганок - через семь часов, но для всех грибов они одинаковые: боли в животе, рвота, понос, головокружение, замедление пульса, колики, судороги. Для облегчения мучений надо любым способом вызвать рвоту, а затем - немедленная госпитализация. Самолечение категорически противопоказано.