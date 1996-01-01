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Цветные ногти
Ногти "придуманы" природой, конечно, не для красоты. Они защищают нервные окончания кончиков пальцев. Поэтому не стоит стричь ногти очень коротко, необходимо оставлять белую полоску хотя бы на полтора миллиметра, не меньше. Эта самая удобная длина ногтей.
Предпочитаете удлиненные ногти? Пожалуйста, но в согласии с современной эстетикой ногтевая пластинка не должна выступать за подушечки пальцев более чем на пять миллиметров. Такая длина сочетает практичность, естественность и элегантность. Если вам по душе ногти более длинные, то можете их отрастить, но только до такой длины, при которой ногтевые пластины остаются ровными. Верный признак дурного вкуса - загнутые ногти, похожие на когти птицы.
В форме ногтей произошли изменения: хит последних лет - скругленные прямоугольные края ногтей, актуальные и сейчас, постепенно уступают место нежным овалам. В идеале верхняя линия ногтя должна повторять форму основания, быть ее "зеркальным" отображением. Квадратная форма среза ногтей - наиболее удобный вариант для хрупких и тонких ногтей. Ну а острые ногти пока не в моде.
Красить или не красить?
Цветные и тонированные лаки последних поколений помогают ногтям сохранить природный блеск, твердость и ровный цвет. Они эффективно защищают ногти от чистящих и моющих средств, хлорированной воды. Ногти, покрытые таким лаком, меньше слоятся и не ломаются. А при ярком солнце качественные лаки надежно предохраняют ногтевые пластинки от пересушивания. Так что лаки в наши дни обеспечивают не только красоту, но и надежную профилактику.
Выбирая качественный лак-профилактику, обратите внимание на его состав:
- в лаках должен полностью отсутствовать ацетон;
- количество формальдегида и толуола - веществ, проникающих в глубину ногтей и делающих их мягкими и тусклыми, - должно быть сведено к минимуму;
- лаки должны содержать масла, кальций и витамины для укрепления ногтей и ускорения их роста.
Базовые правила
1. Нанося на ногти базовую основу, лак и закрепитель, - пользуйтесь препаратами одной фирмы. Их ингредиенты дополняют друг друга.
2. Большинство лаков, особенно лаки-хамелеоны, со спецэффектами: светочувствительные, то есть меняющие цвет в зависимости от освещения; термальные, которые изменяют оттенки в соответствии с температурой окружающей среды; лаки-галогены, светящиеся при ультрафиолетовом освещении; блестящие; лаки, имитирующие трещинки, и другие - наносятся в два слоя. Исключение составляют только густые матовые лаки - ими можно покрывать ногти один раз.
3. Красить ногти нужно быстрыми движениями вдоль ногтя - "в три мазка". Первым мазком закрашивается середина по направлению снизу вверх. Потом уже докрашиваются боковые полоски. Первому слою лака дайте немного подсохнуть, а затем нанесите еще один слой.
4. Крася ногти, оставляйте крохотный зазор между кутикулой и лаком - ногтевые пластины дышат через основание.
5. Удаляйте лаки специальными растворами, не содержащими ацетона и формальдегида.
Визажные хитрости
- Блестящий темный лак зрительно удлиняет ногти, а светлый - укорачивает.
- На ногтевых пластинах средней длины, овальной или прямоугольной формы хорошо смотрятся все темные тона маникюра: вишневый, бордовый, винный.
- К округлым широким ногтям неправильной формы не стоит привлекать внимания - их лучше не подчеркивать причудливым дизайном, а окрасить в нежные спокойные тона.
- Широкие ногти не стоит закрашивать полностью, покрывать цветным лаком нужно только середину.
- На миндалевидных ногтях средней длины отлично выглядят интенсивные оттенки темных цветов. Но это тот случай, когда следует знать меру. Признак нестрогого вкуса - темный лак на очень длинных ногтях. Для рук с такими ногтями подойдут бежевые оттенки и цвета чайной розы.
- Перламутр, нанесенный на ногти, покрытые бороздками, еще более подчеркнет этот дефект. Неровные ногти покрываются матовым лаком - только он способен визуально "выровнять" ногти.
- Рукам с желтоватым оттенком кожи подходят теплые тона маникюра -лососевый или нежно-розовый. В таком случае цвет кожи переходит из разряда недостатков в элемент изысканного стиля.
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