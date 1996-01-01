Как избавиться от синяков и отеков

Вот и опять вы не спросили косметолога о том, что вас тревожит - будь то новые морщинки или какие-то бородавки-родинки в самых неподходящих местах. Задавайте вопросы хотя бы нам. Мы всегда честно и объективно расскажем обо всех косметических секретах

Синяки

Происхождение их различно. Прекрасно, если это результат бессонных ночей в период бурного романа. Но это не только результат недосыпа. Чаще всего синяки сигнализируют о недостатке кислорода. Слабое снабжение тканей кислородом возникает при нарушениях сердечно-сосудистой деятельности. Как компенсаторная реакция тут же возникает тахикардия, так что при малейших проявлениях "тревожного сердечка" обратите внимание - есть ли под глазами синева.

Еще одна причина теней под глазами - почки. Когда нарушается жидкостный обмен в организме, излишки воды находят выход в самых неподходящих местах и проявления их различны.

Конечно, это запоры - ваш организм просто кричит: "Почисть меня!" Значит, сам он не справляется с обменными процессами и всячески сигнализирует, синяками в том числе.

Во врачебной практике назначают кислородную терапию, в косметической помогает лимфодренаж. Но реакция кожи - это следствие. А вот причина - кислородное голодание всего организма - должна вас просто вытолкнуть на улицу: вам нужно как можно больше прогулок, причем дышать старайтесь глубоко, основательно наполняя легкие воздухом.

Синяки редко появляются без сопровождения отеков: набухшие веки, мешки под глазами, конечно, не повод для радости.

Отеки

Это в первую очередь свидетельство нарушений работы сердца и почек. Глубинные причины сбоев преодолеть поможет только врач. Но мы часто сами вредим себе, прежде всего неумелым, неграмотным обращением с косметическими средствами.

Кожа вокруг глаз очень нежная и легко реагирует на малейшее воздействие. И отеки может вызвать самая неожиданная причина. Например, недопустимо оставлять ночной крем на лице до утра. Он должен находиться на коже только два - три часа перед сном. Потом его обязательно надо снять косметической салфеткой и оставить кожу на ночь без всякого воздействия. Она должна свободно дышать! Иначе происходит нежелательная реакция: под слоем крема кожа просто потеет, межклеточная жидкость не испаряется и возникает эффект осмоса как своеобразный компресс. Результат - отеки вокруг глаз.

Конечно, не стоит на ночь налегать на чай или любую другую жидкость. Спать лучше без подушки, в крайнем случае на маленькой и плоской. На ночь обязательно проветривайте спальню, поскольку спать следует в прохладном помещении - и сон крепче, и обменные процессы идут интенсивнее. Но главное - никакого крема на ночь!