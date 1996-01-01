Сейчас в аптеках продается огромное количество разогревающих мазей. Как разобраться в этом изобилии?

- Разогревающие мази, прежде всего, обезболивают. Они увеличивают кровоток в тканях, снимают отек и уменьшают болевые ощущения. Именно поэтому данные средства хороши при различных воспалительных заболеваниях. Это миозиты, радикулиты, невриты, проблемы со связками, сухожилиями и суставами.

Разогревающие мази используются и при травмах. Однако здесь есть один нюанс. Дело в том, что сразу же после повреждения ткани нужно охлаждать. Делается это с помощью холодных компрессов или обыкновенной воды. Тогда уменьшается зона возможного повреждения. И только через несколько дней после травмы на больное место можно наносить разогревающие мази.

Раньше в качестве разогревающего средства широко использовался скипидар. Он и до сих пор входит в состав некоторых мазей. Но в последнее время стали широко применяться линименты на основе капсацина. Это вещество, которое входит в состав стручкового перца. Оно является ингредиентом капситрина, капсодермы, камфоцина. Наиболее распространенной среди данной группы лекарств является мазь под названием Никофлекс.

При заболеваниях суставов первые три дня препарат нужно наносить один раз в сутки, последующая схема лечения предусматривает двукратное использование мази. После ее втирания на поврежденный участок нужно наложить сухую повязку.

Крем "Сибирский" используется как согревающее средство при простудных заболеваниях и бронхите. Он также эффективен при радикулите, ревматизме, подагре и при обмораживании.

К "перцовым" мазям относится и эфкамон. Он применяется при невралгиях, люмбаго, ушибах и радикулите. Наносить средство нужно 2-3 раза в день. При этом надо следить, чтобы мазь не попала на слизистые или поврежденную кожу, иначе неприятные ощущения просто гарантированы.

По такой же схеме используется и эспол. Эта мазь тоже обладает достаточно выраженным обезболивающим действием. Кроме того, она оказывает отвлекающий эффект - после нанесения кожа согревается, появляется чувство тепла, даже жара. Это автоматически отвлекает пациента от болевых ощущений. Кроме того, эспол оказывает незначительное противомикробное действие.

Хорошим обезболивающим эффектом обладают некоторые мази, содержащие пчелиный яд. К ним относится апизартрон. Небольшое количество этого средства нужно нанести на больное место. Затем надо дождаться покраснения кожи и появления тепла. Потом массаж. Его продолжительность 2-5 минут. После этого обработанный участок нужно обернуть чем-нибудь шерстяным.

К мазям, содержащим пчелиный яд, относится и вирапин. Созвучный препарат випросал содержит яд гюрзы. Он тоже оказывает раздражающее действие, стимулирует кровоток, уменьшает отек и болевые ощущения. Наносить мазь надо 2-3 раза в день, не больше. Пациентам с заболеваниями сердечно-сосудистой системы нужно с осторожностью пользоваться любыми "змеиными" препаратами. Лучше, чтобы их назначал врач.

Очень хорошим разогревающим эффектом обладает финалгон, в котором содержится производное никотиновой кислоты, известной больше как витамин РР. Его наносят 2-3 раза в день.

При многократном применении финалгона организм может к нему привыкнуть. И тогда дозу лекарства придется постепенно увеличивать. Но при этом рекомендуемый курс терапии не превышает 10 дней.