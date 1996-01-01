Тайна хлорированной воды

Если раньше нас предостерегали от заглатывания воды в бассейне, то сегодня оказывается, что даже воздух над водой опасен. Бельгийские исследователи установили, что летучие продукты взаимодействия хлора с мочой и потом, образующиеся в бассейнах, вредны для легких. Особенно чувствительными к воздействию этих веществ оказываются дети, у них обостряются аллергические реакции, что в свою очередь может привести к развитию астмы...

У детей, посещающих закрытые бассейны, измеряли уровень определенных белков в крови, которые служат показателем поврежденной легочной ткани. Результаты анализов были такими же, как у заядлых курильщиков.

Как оказалось, при посещении бассейнов можно подхватить не только грибковую инфекцию, но и заработать бронхиальную астму. Необходимо отметить, что измененные показатели отмечались не только у плавающих в бассейне, но и у находившихся вокруг него.

Здравоохранение всерьез обеспокоено ростом заболеваний, передающихся через воду, содержащуюся в бассейнах. Например, в хлорированной воде длительное время могут находиться бактерии криптоспоридии, которые довольно трудно обнаружить. Они способны вызывать тяжелые кишечные расстройства, сопровождающиеся судорогами и обезвоживанием организма. Необходимо знать, что вирус гепатита А, а также микроорганизмы, вызывающие диарею, погибают в хлорной воде в течение минуты, если их концентрация не превышает предельно допустимую. Тогда для их уничтожения требуется больше времени, что достаточно для ослабленного организма, особенно детского.