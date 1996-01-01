Держитесь от СВЧ-печи подальше

Сегодня трудно себе представить кухню без микроволновой печи. СВЧ-печь стоит у нас уже несколько лет и очень выручает: мы в ней готовим, разогреваем пищу, размораживаем продукты. Очень бы не хотелось от нее отказываться. Но слышала, что излучение СВЧ-печей вредит здоровью. Как быть, ведь мы столько времени проводим на кухне? - Лариса Викторовна, г. Владивосток.

О влиянии микроволнового излучения на здоровье людей и о правильном пользовании "микроволновкой" рассказывает кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник лаборатории электромагнитных излучений НИИ медицины труда Лариса Походзей:

- В современных микроволновых печах источник излучения надежно спрятан внутри и хорошо экранирован. СВЧ-печи в процессе производства проходят строгий контроль с измерением уровня излучения вокруг включенной печи и в продажу поступают с гигиеническим заключением об их безопасности.

Основная задача при пользовании, таким образом, заключается в том, чтобы не дать "джну" вырваться наружу. В течение первых двух-трех лет печи, как правило, сохраняют свою герметичность, однако в процессе эксплуатации их конструкция может повредиться. Самым слабым местом печи является дверца. В ее механизме задействованы два предохранителя, отключающие магнетрон, как только дверца открывается. Но если дверца прилегает неплотно, микроволновая энергия может проникать сквозь щели. Имейте в виду, что прокладка между дверцей и корпусом должна быть абсолютно чистой. Нельзя допускать накопления на ней жировых брызг, крошек или кусочков пищи. Даже крохотная яичная скорлупка, прилипшая к прокладке, может лишить вашу печь герметичности. Достаточно провести пальцем по краю дверцы во время работы печи и если она хоть чуть-чуть нагрелась - это явный признак утечки излучения. При такой проверке нужно, чтобы внутри находилась хотя бы чашка с водой.

Если вы обеспокоены состоянием вашей печки, можно пригласить представителя центра Госсанэпиднадзора, который с помощью специального прибора измерит уровень излучения. При превышении норматива - 10 микроватт на квадратный сантиметр при расстоянии 50 см от источника - печь необходимо отдать в ремонт или заменить.

Единственное противопоказание при пользовании этими устройствами относится к людям со вживленными сердечными стимуляторами. Поскольку такие стимуляторы электрические, внешние источники излучения могут создавать помехи в их работе. Даже если вы абсолютно здоровы, все же не стоит устанавливать "микроволновку" непосредственно рядом с обеденным столом или плитой, слишком долго стоять или сидеть возле нее при включенном режиме. Не забывайте, что в таких печах нельзя применять металлическую посуду или решетки, нельзя оставлять внутри металлические предметы - ножи, вилки. Электромагнитные волны, натолкнувшись на металлическое препятствие, могут создать электрическую дугу, которая повредит обшивку и сам магнетрон.

Большинство печей имеет режим слабого подогрева блюд, так как электромагнитные волны проникают неглубоко. Поэтому удобнее всего использовать СВЧ-печи главным образом для подогрева пищи. Не стоит готовить в них продукты, которые долго хранились в холодильнике и недостаточно разморозились. Короткий процесс приготовления пищи дает несомненное преимущество "микроволновкам", так как все питательные вещества в продуктах разрушаются гораздо меньше, чем при обычной жарке.

Итак, если пользоваться СВЧ-печью грамотно, по инструкции, правильно ее разместить и тщательно за ней ухаживать, а при покупке иметь гигиеническое заключение, то никакой угрозы для здоровья она не представляет. Это очень полезная вещь, значительно облегчающая наш быт.