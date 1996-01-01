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Плохое зрение не генетическая проблема

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Образ жизни в значительно большей степени определяет развитие нарушений зрения.

Как установили учёные из Австралии, генетический компонент не играет такой важной роли, как было принято думать. По крайне мере, в Азии, где близорукости очень распространена, она главным образом вызвана именно средой, а не наследственностью. Ян Морган (Ian Morgan) из Национального австралийского университета Канберры и Кетрин Роуз (Kathryn Rose) из Университета Сиднея проанализировали данные более чем 40 исследований. Они нашли целый ряд доказательств, которые указывают на то, что наследственность не так важна. В частности, было установлено, что 70 процентов молодых людей индийского происхождения в Сингапуре страдают миопией, а в Индии этот показатель не превышает 10%.

Среди других доказательств можно назвать исследование распространенности близорукости среди мальчиков 14-18 лет, учащихся религиозных школ в Израиле, где много времени уделяется чтению религиозных текстов. Среди них близоруких 80%, в то время как в обычных государственных школах этот показатель достигает лишь 30%.

"Самое простое объяснение в том, что присутствует значительное действие факторов окружающей среды, которое превосходит генетические факторы", - отмечает Морган. Говоря об уменьшении значимости наследственности, он уверяет: "Дети, которые проводят все больше времени за компьютерными играми и перед телевизором, будут столь же подвержены миопии".

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