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Босиком по траве
Босиком по росе - картинка из далекого детства. С годами мы не то что по росе босиком, дома в жару в тапочках ходим. Между тем хождение босиком, по утверждению восточных целителей, уникальная по воздействию процедура.
Первая и самая очевидная польза от нее - закаливание. Причем закалка эта щадящая, идеально подходящая тем, кто не готов к радикальным средствам, обливанию ледяной водой, например, или отказу от теплой одежды зимой. Начните с одной-двух минут. Постойте, потяните мышцы. Затем походите, потопчитесь, попрыгайте. Частая смена тепла и холода тренирует сосуды и тонизирует мышцы.
Время прогулки по мокрой траве - от 15 до 45 минут. После бодрящих прогулок не надо вытирать ноги. Дайте им высохнуть и наденьте хлопчатобумажные носки. Лучше сразу же обуться.
Все внутренние органы имеют проекцию на стопах. Это биологически активные зоны - с выходом нервных окончаний. В центральной нервной системе электрический импульс от стимуляции стоп передается в соответствующие зоны, нормализующие работу "подконтрольных" органов. Если хотите усилить массажный эффект, ходите по мокрой гальке и камням. Людям, подверженным частым ангинам, бронхитам и страдающим головными болями, рекомендуется ходить по мокрым камням как можно чаще.
Кстати, хождение босиком по мокрой траве отличается по эффекту от хождения по другим поверхностям. Мягкая трава, теплый песок, комнатный ковер, например, действуют успокаивающе. А ходьба по горячему песку, асфальту, острым камням, снегу, хвойным иглам возбуждает нервную систему. Эти процедуры усиливают и сексуальность.
На стопе есть три эрогенные зоны: у основания большого пальца (известная точка су-джок-стимуляции по корейской иглотерапии); на своде стопы; на внешней стороне стопы, между пяткой и мизинцем.
Ходить босиком как можно больше нужно еще и для того, чтобы снять с себя статические заряды, которые накапливаются оттого, что мы со всех сторон окружены синтетикой.
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