Если у вас сахарный диабет

- Предлагаю читателям "Дальневосточного лечебника" несколько советов, которые облегчат жизнь при сахарном диабете. Поверьте мне, я знаю, что это такое.

Это снадобье надо заваривать как чай: залить 2 столовые ложки измельченной травы портулака 1,5 стакана кипятка, настоять и принимать при легкой форме диабета. При высоком уровне сахара (9-10 ммоль/л) - по 3- 4 столовые ложки 3 раза в день после еды.

Залейте 2 столовые ложки стеблей ржи 1 стаканом кипятка, и дайте настояться 30 минут. Затем процедить, и принимать по ? стакана 3 раза в день перед едой. Съедайте ежедневно по 50-100 г салата из свежей травы портулака.

Промойте просо под проточной водой и слегка просушите. Залейте кипятком и дайте настояться 2 часа. Потом процедить и пить по ? стакана 3 раза в день между приемами пищи.

Юрий Осипович, инженер-гидролог, г. Партизанск.

ОТ РЕДАКЦИИ. Прежде чем воспользоваться советами наших читателей, обязательно проконсультируйтесь с лечащим врачом.